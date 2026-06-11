Brutalno rešetanje Maje Marinković: Gledaocima prekipelo, stavili je na stub srama! (VIDEO)

Šokira odgovorima!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Darko Tanasijević pročitao je pitanje koje je bilo za Maju Marinković.

- Majo, jesi vodala Asmina kao kera ali je on pokazao da si nula i običan otirač - glasilo je pitanje.

- Ne mislim. To je moj dečko kog najviše volim. Imamo probleme u odnosu, ali otkako sam juče videla koliko mu je stalo do mene... Ja sam bolesno ljubomorna i nisam normalna. Kad vidim na šta je spreman zbog mene mislim da je problem u meni - rekla je Maja.

- Teško mi je ovo da komentarišem jer ih vidim samo za stolom. Ja mogu samo da kažem da on mene za tri godine nikad nije uvredio u spoljom svetu, a ovde me je najgore izvređao kao niko nikada - dodala je Stanija.

- Maja kaže da je Asmin sinoć pokazao koliko je voli, a ona to predstavlja kao da je Asmin sinoć ima borbu protiv Herkulesa. Vas dvoje ste dve svinje koje treba da idu u Cazin. Ko vas j*be, ko ste vi ovde? On je njoj rekao najveće uvrede. On je rekao kako Taki voli da gleda da on nju davi. Ako je ovo ljubav šta je onda mržnja? Sve što se desilo sinoć je zbog Sofije i frustracije su lečile na Urošu Staniću - vikao je Dača.

Naredno pitanje bilo je takođe za Maju Marinković.

- Kako to da ti je zadnjica problem da učestvuješ u emisijama, a ne da imaš grub s*ks? - glasilo je pitanje.

- Kakve veze zadnjica ima sa tim? Valjda je moje prisustvo bitno, ja ovde sedim redovno i aktivnija sam od 90% kuće - rekla je Maja.

- Ma najjače da ćeš da živiš kod Melvide i Mustafe posle onakvog blaćenja. Imaš devojko svoj stan i roleks - glasilo je naredno pitanje za Maju.

- Da, imam, ali se ne hvalim. Ja ne živim sa svojim tatom i mamom, a ne sa tuđim. Postoji poštovanje, ali ćemo da živimo sami. Sigurno nećemo da živimo svi zajedno. Ja ću rado da ga ugostim kod sebe u stan - dodala je ona.

- Čime si zaslužila da ti Asmin kaže: "Smrdušo smrdljiva hoćeš da ti pljunem u facu?" - glasilo je pitanje.

- Uf, ovi ljudi kao da to nikad nisu čuli. On spinuje priču kad ja ljubomorišem. Ja isto tako krenem u napad kad sam kriva, tu smo isti. On ima morbidne uvrede. Ja da mogu da biram stvar koju bih promenila to je njegov pogan jezik - govorila je Maja.

Autor: A. Nikolić