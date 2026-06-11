Ima fetiš na tupe predmete, istina je za dezodorans: Luka ukanalio Aneli kao nikad, Stanija ustala i potvrdila njegovu priču! SKANDAL! (VIDEO)

Frapirao sve oko sebe!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Darko Tanasijević pročitao je pitanje koje je bilo za Luku Vujovića.

- Ti i Anita prozivate Aneli za dezodorans koji niko nije video. Kako treba zvati Anitu? Ruka do lakta? To smo svi videli - glasilo je pitanje.

- Ko je to video? To sa Aneli je bilo u svađi jer je i meni govorila za viseća j*ja - rekao je Luka.

- Ja mislim da je njima Asmin pričao tu priču jer je to meni pričao u spoljom svetu i radi se o njihovoj intimi - govorila je Stanija.

- Asmin je to rekao u svađi ovde kako mi je gurao lak za kosu. To je boleština. Kome može lak za kosu da stane u polni organ? Ovo je bolesno, a Stanija opet ispada kvarna - rekla je Aneli.

- Ja kažem da je ovo za dezodorans istina, a ja joj tu ćutim. Ona ima fetiše na tupe predmete i kad vidi dezodorans ona poludi. Ja sam njoj dodao dezodorans jer sam mislio da će da prska, ali nije prskala - govorio je Luka.

- Ovo je bolesno - rekla je Aneli.

- Vibrator, dezodorans, njoj je sve to isti đavo - poručio je Vujović.

Autor: A. Nikolić