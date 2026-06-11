Nikad nisam stvorila emociju prema osobi koja neće da prihvati moje dete: Anita ponovo udarila na odnos Aneli i Filipa i žestoko potkačila Ahmićevu! (VIDEO)

Danas se ne smiruju!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Darko Tanasijević pročitao je pitanje koje je bilo za Filipa Đukića.

- Da Luka nije imao ništa sa Anitom da li bi do kraja pokušao da uđeš u vezu sa njom? - glasilo je pitanje.

- Ne, jasan je moj stav. Ja sam pričao neke stvari pijan kad sam je dozivao, a ona je sve to znala i pre nego što je ušla. Ja sa njom ne bih ulazio sa njom u vezu - govorio je Đukić.

- On je tu rečenicu rekao ovde kad su Anita i on sedeli zajedno. Ja ne znam da li bi ušao u vezu, možda je to rekao jer je imao pritisak od ukućana da se opredeli. Posle udarca je počeo da provodi vreme sa Anitom, a mislim da je to tek tako rekao, a nije rekao to pijan već dok je vreme provodio sa njom - pričala je Aneli.

- Da je trebalo da uđemo u vezu ušli bismo napolju jer smo se dugo viđali. Mi da smo ušli u vezu to bi bilo zbog pritiska. On se meni svideo, ali nisam stvorila emociju prema osobi za koju znam da neće da prihvati moje dete - rekla je Anita.

Sledeće pitanje bilo je za Luku Vujovića.

- Možda ukućane možeš da lažeš, ali nas gledaoce ne. Jasno se vidi kad se radi o odnosu Aneli i Šarenog da ne plačeš zbog Filipa nego Aneli. Pevaš pesme, poprskao si je kad si skočio u bazen - glasilo je pitanje.

- Nemam šta da priznam. Nikad nije rečeno da su meni oči bile pune suza kad sam ja gledao klip. Ja tvrdim kad se desio raskid i mene da sam osećao veći ža nego Aneli, a ona je pokazala hotelom. Ja sam ušao nakon 10 dana u vezu sa Anitom, tad nisam imao emocije, stvorile su se i zaboravio sam je. Ja da vratim vreme više bih voleo da sam bio sa Anitom nego sa Aneli jer ovde imam sve što nisam imao u onom odnosu - dodao je Luka.

- Verujem da je zbog mene tad plakao - poručio je Đukić.

Autor: A. Nikolić