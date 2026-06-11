Ja sam ime i prezime, a on je samo moj bivši dečko! Mina Vrbaški se digla kao feniks iz pepela i raspalila po Viktoru: Ne može da se poredi sa Mensurom, mi smo najveća ljubav! (VIDEO)

Vratila se stara Mina!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Darko Tanasijević pročitao je pitanje koje je bilo za Minu Vrbaški.

- Rekla si Viktoru da si Mesnura dovela do trećeg mesta kao tvoju žrtvu, a šta misliš do kod ćeš Viktora? - glasilo je pitanje.

- Do osmog... Ustvari ne, neću da dajem više reakcije jer on bez mene ovde ne bi postojao. Videla sam da nekome može da padne maska sa lica, kao što Stanija kaže brzo se pokuažu. Ja sam ovde godinama, ja sam ime i prezime, a on je samo bivši dečko Mine Vrbaški. Ja nisam osoba koja se petlja u veze i koja pokušava samo nekome da našteti i vrati stvari jer mislim da mi Stanija ovo radi da bi mi vratila. Sve je počelo od limunade i mislim da će biti zanimljivih 35 dana. Mensur i Viktor nikad ne mogu da se porede. Radila sam katastrofalne stvari, a kad se pogledam mislim da će on da me pravi od blata jer sam mu ovde sve stvorila, pružila, digla i potrudila se da budeš momak za kog će svi da imaju reči hvale - govorila je Mina.

- Kad si bila u rastrojstvu ja sam tebe dizao. Naravno da sam ja najgori sad. Pokušava da mi uništi samopouzadnje - dodao je Viktor.

- Mensur i ja smo imali svađe, nismo pričali sa pola kuće, ali je to bila najveća ljubav i stajao je uz mene. Viktor je mene ostavio, otišao dalje i drago mi je da ponovo ima osmeh na licu - dodala je ona.

- Ona sad ispada smešna. Ja sam rekao da treba da misli o svojoj porodici, a svi znamo da je u ovoj sezoni pričala da sam joj ja najveća ljubav i da nikad nije imala ovako nešto, a sad ispada smešno - rekao je Viktor.

- Mina je rekla da se Viktor druži sa mnom zarad rijalitija, a zbog onog "Pilence" nismo pričali mesec i po dana. Ne želim da mi Mina više prilazi. Ona je sad imala pitanje za Mensura i Viktora, potkači me, spominje mi i ime i mene ubacuje u ovo. Ja imam pravo da se družim sa svakim, pa tako i sa Viktorom - govorila je Stanija.

Autor: A. Nikolić