Blam života, ne znam šta je sa tim čovekom: Ana Spasojević zgrožena Terzinim ponašanjem i odnosom sa Sofijom!

Nije štedela druga!

Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević iz dana u dan ponovo su sve bliži i izgleda kao da su spremni da jedno drugome daju novu šansu nakon teških uvreda, prozivki i svega što se saznalo o njenom odnosu sa Danetom (70).

Mi smo tim povodom pozvali njegovu drugaricu i bivšu učsnicu Elite Anu Spasojević kako bismo saznali kako ona ovo komentariše.

- Mogu samo da kažem užas, blam života. Ne znam šta je sa tim čovekom da se toliko blamira, valjda će kad izađe da ukapira šta radi - poručila je ona za Pink.rs portal.

Autor: A. Nikolić