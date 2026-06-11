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Blam života, ne znam šta je sa tim čovekom: Ana Spasojević zgrožena Terzinim ponašanjem i odnosom sa Sofijom!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije štedela druga!

Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević iz dana u dan ponovo su sve bliži i izgleda kao da su spremni da jedno drugome daju novu šansu nakon teških uvreda, prozivki i svega što se saznalo o njenom odnosu sa Danetom (70).

Foto: Pink.rs

Mi smo tim povodom pozvali njegovu drugaricu i bivšu učsnicu Elite Anu Spasojević kako bismo saznali kako ona ovo komentariše.

- Mogu samo da kažem užas, blam života. Ne znam šta je sa tim čovekom da se toliko blamira, valjda će kad izađe da ukapira šta radi - poručila je ona za Pink.rs portal.

Foto: Instagram.com

Autor: A. Nikolić

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