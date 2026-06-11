Mene Jovana ne zanima: Nakon što je jecajima zbog oca uzdrmala imanje, oglasila se Draganina majka Gorica, evo šta kaže za odnos naslednice s tatom

Dragana Stojančević, aktuelna učesnica "Elite 9" sinoć je tokom emisije "Pitanja gledalaca" prolila more suza zbog oca sa kojim, kako kaže, ne razgovara, a mi smo stupili u kontakt sa njenom majkom Goricom, koja nam je otkrila kako gleda na čitavu ovu situaciju.

Jovana Tomić Matora prethodne sezone raskinula je sa Stefani Grujić, jer joj se dopala Dragana Stojančević, sa kojom je ušla u ljubavni odnos koji traje i dan-danas. No, ipak, problemi su s danima koji su usledili nailazili, pa je tako Dragana ostala bez podrške porodice zbog ovog odnosa, zbog čega je i protekle sezone plakala.

Tokom sinoćnje emisije "Pitanja gledalaca", Dragana je otkrila da njen otac ne želi da razgovara sa njom od drugog dana otkako su napustile rijaliti, pa je zbog toga jecala i gušila se u suzama, što je izazvalo muk u Beloj kući.

Ovim povodom, oglasila se njena majka Gorica, koja nam je na samom početku telefonskog razgovora otkrila da ona to nije videla jer, kako kaže, ne prati aktuelnu sezonu u kojoj je njena ćerka učesnica.

- Nisam videla ništa, ja ne gledam... - započela je Draganina majka za Elita.rs, a kada smo joj preneli da je Dragana jecala na imanju zbog toga što otac, kako se navodi, ne želi da priča sa njom, dodala je:

- Čekaj, do juče je pričao, a sad ne?! Pa ona je devet meseci tamo, kako da pričaju?! - rekla je Gorica, a kada smo joj rekli da je Dragana istakla da od drugog dana otac ne komunicira sa njom, ona nam je rekla:

Ja za to stvarno ne znam.

Tokom današnje emisije "Pitanja gledalaca", Matora je istakla da ne želi da nosi na duši nikakve tuđe porodične probleme, te je tako spremna da zbog ovoga kroz šta Dragana prolazi, raskine, samo da njoj bude dobro. Tim povodom, upitali smo Draganinu majku šta misli o tome, dok nam je ona istakla da nju Matora ne zanima.

- Znate šta, mene Jovana ne intersuje, mene intresuje samo Dragana - rekla je Gorica, a potom je otkrila šta bi ćerki rekla kada bi mogla:

Rekla bih joj u četiri oka to što imam, samo me ona intresuje i njeno zdravstveno stanje...

Autor: Nikola Žugić