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Povećava se Brazilčev spisak za suočavanja! Asmin najavio razgovor s Dačinim ocem, on se oglasio: Moj sin ga je ODUVAO, a sa mnom može SAMO FIZIČKI

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Brazilac nije štedeo reči za naš portal!

Asmin Durdžić tokom još jednog sukoba sa Dačom Virijevićem koji ima iz emisije u emisiju, a u kojoj je Virijević raskrinkao njegove mutne radnje, spomenuo je njegovog oca, Srđana Virijevića Brazilca, aludirajući na to da nema šta on da priča sa Dačom, već da će, kako je istako, popričati sa njegovim ocem.

Tim povodom, ekipa našeg portala stupila je u kontakt sa Brazilcem, koji nam je prokomentarisao ove Asminove želje.

- Uh, nisam u toku, ali je verovatno mislio da neće sa Dačom kao da razgovara zato što je mali i dete, ali je zaboravio da ga je hvatao za vrat i vređao i psovao sve redom - započeo je Dačin otac, a potom je dodao:

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa, bliži se kraj treba izaću napolje...On je i roditeljima poručio da će isto kao nešto razgovarati i razjašnjavati neke stvari, ne poštuje oca i majku, a ni sestru preko koje sam ja slao čestitke za Bajram ili rođendan, ne sećam se. Čak je vređao i Nenu i nije je odbranio ni u jednom trenutku dok je Maja vređala najstrašnije - nastavio je Brazilac i rekao:

Mislim da je on mnogo manji od Dače u svakom smislu, to što ga je Dača verbalno oduvao i što ne može sa Dačom, to je drugo, a sa mnom može samo kako je on sa njim, fizički i nikako drugačije

Foto: Instagram Printscreen

Podsetimo, pre dva meseca, nakon brutalnog sukoba njegovog sina Dače i Luke Vujovića, koji je potom nastnuo na njega, Brazilac se hitno oglasio za naš portal, te je javno obećao da će se suočiti sa Vujovićem.

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- J*baću mu sve što ima, samo što mi je ćerkicu psovao. Obećavam mu batine javno, slomiću mu i ruke i noge - bilo je sve što nam je rekao Srđan Virijević.

Foto: pink.rs, Instagram Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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