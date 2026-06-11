VAPI ZA NJEGOVOM REAKCIJOM?! Terza tvrdi da je Aneli u prodavici NAMERNO pecnula Luku kako bi ga izbacila iz takta: ZAŠTO IMA POTREBU DA SE STALNO SVAĐA S NJIM?! (VIDEO)

Šok!

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da čuju svađu Aneli Ahmić i Luke Vujovića, koja se desila nakon nabavke u prodavnici. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ahmićevoj, nakon završenog snimka.

- Luka je već haos pravio u prodavnici zbog paradajza. Ja sam na to rekla Goci ''je l' moguće da prodaješ truo paradajz?'' On je to izignorisao, a onda nakon par minuta, rekao je da neće da ga kupi i da mu ne daju da ga vrati. Obraćao se naciji i pričao je o tome kao ceo truo. On je mogao da da pare, da kupi novi, ali očiegledno nije želeo. Ja sam rekla Aniti ''smiri svog dečka'', a onda je nastao kaos. On je paradajz mafija, ja ga tako zovem - rekla je Aneli.

- A ti si jedan č*ar na faci - dodao je Terza.

- Ja sam rekao da sam besan zbog paradajza, ali i da me ona, budala provocira, a Aneli je rekla ''budala ti je majka, kao i ova tvoja Anita, koja se je*ala po Crnoj Gori''. Nakon toga me je uvredila, pa sam joj ja rekao kakva je majka - kazao je Luka.

- Izmišlja, kao i uvek. Isto tako ume da tvrdi da ja govorim Aniti da je ku*va, a to nije istina - rekla je Aneli.

- Mene si sve vreme provocirala, to je prava istina i od toga da pobegneš nećeš, jer je to tako. Ja sam samo rekao ''ova budala me provocira'' Aniti, jer sam joj samo preneo da me je provocirala - kazao je Luka.

- Rekao si ''klošarka'', a ja te nisam provocirala, samo sam Goci rekla, ''zar prodaješ truli paradajz'' - kazala je Aneli.

- Situacija oko paradajza jeste bila smešna tada, nekulturan je malo bio, ne treba tako, ali Aneli je ušla i smejala se, želeći da isprovocira Terzu. Što ona ima potrebu da se svađa s njim stalno?! - kazao je Terza.

- Mene on ne zanima, šta mene briga šta on radi? Nikako me ne zanima - kazala je Aneli.

Autor: S.Z.