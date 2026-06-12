BILO MI JE ŽAO MAJE: Aneli o Asminovim uvredama upućenim Marinkovićevoj, nazvala ga MONSTRUMOM pa je Kačavenda otkrila Durdžićevu igru (VIDEO)

Ovo je sve šokiralo!

Naredna koja je komentarisala odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića bila je Milena Kačavenda.

- Ovde sam više stvari primetila u klipu, to je pesma, pa je Asmin pomenuo Janjuša, govori šta ima MAja da se obraća njemu,a ovde traži Janjuševu potvrdu. Ova veza nema perspektive, a njemu je dokaz ljubavi što Maja spava ispred zatvora. Njihova veza je prezervativ, setimo se šta je njoj sve govorio on, pa šta bi bilo da su napolju, sada vidimo da je Aneli bila u pravu da je on nasilnik. Ovde sada kada je izlagao je rekao da Maja treba da priča sa Takijem i da ide sa njim, a u radiju je rekao da njegova žena ne treba da zavisi od mišljenja svog oca, a one priče o tome da Maja ima strah da će on da se vrati Staniji, a to nije istina, meni deluje da ga ona pušta da se vidi šta on sve priča. Maja ide linijom manjeg otpora, pokušava sebe da sačuva do kraja, a ovo njegovo izlaganje je use*avanje, a sada kao njemu je teško, pa ko ga je*e, sam je to tražio, a Janjuš mu je rekao sve. On je ništarija, nula od čoveka, a ima ćerku, pa govori kako Taki voli da gleda Maju dok je on davi, pa je l to normalno, šta bi radio da to neko radi njegovoj ćerki, a on nije pogan na jeziku, ovo je on - rekla je Milena.

- Šta mi da razmišljamo o Majinom i Takijevom odnosu, o tome treba da priča Maja, i ona da razmišlja. Moram da kažem da Asmin ne vidi izlaz kako da izađe iz ovog odnosa, a u klipu se vidi, da on Maju tera da radi nešto, ali Maja ne radi ono od ranije, on nju izvređa i svaki dan nešto novo. Iskreno vidimo mi da će uskoro kraj, ali znamo Maju, čekala je Cara, čekala je Stanija da uđe da bi ušla u vezu sa Asminom, a Maja se plaši zbližavanja Stanije i Asmina. Ovo nije ni ljubav, ni strast, oni se je*u uveče da bi smirli strasti, a Maja ne može da podnese Stanijino prisustvo, a ovo je njena najgora verzija, ona se plaši da nju Asmin ostavi da bi se tu desilo nešto, iako svi znamo da se neće desiti ništa kod Asmina i Stanije - rekao je Ivan.

- Moram da kažem da Maja ne zna da voli, ona je volela Bilala, pa se smuvala sa Carem, Ivan jeste u pravu da se ona plaši pomirenja Asmina i Stanije. Što se tiče klipa meni je ovo normalno, jer ja to znam. Maja nije mogla da veruje šta je meni govorio Asmin ranije, a sada on sve to govori njoj. Moram da kažem da je Meni Maje bilo žao šta je on njoj sve govorio. Ona je sela na zid i nije joj bilo lako, on je monstrum, ja sam juče stala u zaštitu Uroša kada je on krenuo na njega, ali opet on sve radi kako mu Maja kaže. - rekla je Aneli.

- Ovde ništa nije drugačije nego ranije. Ova njihova veza je strašna, ja sam mojoj devojci rekao da je budala, i to je najgore, a kada se devojci kaže da je ku*va to nije više veza. Ja znam šta Taki misli o svemu i znam da niko za ovo nema ništa lepo da kaže, a to moraju i oni da shvate - rekao je Janjuš.

Autor: N.B.