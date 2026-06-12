MINA VRBAŠKI TRUDNA?! Viktor promenio sve boje nakon njenog priznanja (VIDEO)

Ovome se nije nadao!

Na narednom klipu koji je pušten prikazan je razgovor Mine Vrbaški i Anite Stanojović o trudnoći, gde je Mina rekla Aniti da sumnja da je trudna.

Viktor Gagić je ustao da prokomentariše:

- Nadam se da ovo priča da bih joj se vratio, ja znam šta radim. Iskreno svi naši odnosi su bili sigurni, ja koliko god da sam pijan, vodim računa - rekao je Viktor.

- Nije mi ovo glupost kako on kaže, meni kasni par dana. Iskreno moram da kažem da je moj ciklus redovan, iskreno, ne verujem da sam trudna, jer ja imam male šanse da ostanem trudna, to mi je rekao ginekolog. Moram da kažem da je to bilo u periodu kada se nismo pazili i kada smo se svađali, ali moram da kažem da mene on ne interesuje više - rekla je Mina.

- Što se tiče odabranih, to se nije desilo - dodao je Viktor.

- Neka bude da nije, ja brojim dane od ciklusa do ciklusa, a setila sam se Anitinih momenta pre nego što je saznala da je trudna, a mene trenutno više plaši što nemam simptome da treba da dobijem,a kako sam trudna, ja u životu ne bih abortirala. Ovo nije moja glupost, samo iskreno me je strah. - dodala je Mina.

- Trudnoća nije sigurno u pitanju, možda joj samo kasni - dodao je Viktor.

- Ne verujem da bi MIna ovo slagala, pogotovo sada kada nije u komunikaciji sa njim, a pored toga, možda joj kasni, a i stres i sve što se dešava, nije joj lako. - dodala je Sofija.

- Ja se nadam da je nešto drugo u pitanju, da ona ovo izmišlja - rekao je Viktor.

- Ja sam se setila histerija Anite i svega što je prošala, pa sam ja imala te situacije, pa sam uporedila sve to, samo moram da kažem da to ne mora da znači - govorila je Mina.

- Ne verujem da Mina nije spremna da slaže da je trudna da bi ga vratila - dodala je Sofija.

- Može da se desi da joj je sve zbog stresa, a vidimo da Viktor ne želi ništa sa njom, pogotovo ne potomstvo. Njemu se faca preobličila kada je ovo čuo, ali eto videćemo, odnos je bio nezaštićen - rekao je Dača.

- Ja sam rekao šta mislim, ne bih sebe dovodio u situaciju da mislim da je trudna. Ako joj kasni, kasni joj zbog stresa. - rekao je Viktor.

- Ako bude žensko zvaće se Stanija - dodao je Dača.

Autor: N.B.