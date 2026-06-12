OPŠTI HAOS ZBOG STANIJE I VIKTORA: Otkriveno ko pravi afere, a onda je Dobrojevićeva svima stavila do znanja da je Minina trudnića najvažnija (VIDEO)

Šok!

Sofija Janićijević je ustala da prokomentariše novi ljubavni trougao Elite 9, Staniju Dobrojević, Viktora Gagića i Minu Vrbaški.

- Ako je Mina trudna,za to je kriv isklučivo Viktor, niko drugi. Takođe, Stanija nije ništa kriva, on je dao pristup sebi da muva devojku, a već je u vezi. Takođe, Mini ne možemo da budemo krive ni ja, ni Stanija - dodala je Sofija.

- Ali Mina je govorila da si i ti mene namerno peckala - dodao je Viktor.

- To nije istina - dodala je MIna.

- Bora je rekao da je Mina već ovo radila ovako i ranije, ali to nije blaćenje, to je Borino pravo mišljenje - rekla je Sofija i dodala:

- Meni je Ivan rekao da se Terza muva sa Stanijom, on je rekao da to nije istina, a meni je Stanija rekla da se tu prave priče - rekla je Sofija.

- To je tačno, to je Ivan uradi, a sa druge strane, Viktor mora da vodi računa, ako je MIna trudna i o tome mora da vodi računa - rekla je Stanija.

- Ja ne želim da budem sa Viktorom iako sam trudna to je gotova priča - rekla je Mina.

- Ovo što se tiče trudnoće, rekao bih joj da stane, da ne radi te stvari. - rekao je Viktor.

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- Ja bih najviše na svetu volela da ostanem trudna - dodala je Mina.

- Evo ona to i dalje radi, ja ću sada da proverim kada ona treba da dobije. - rekao je Viktor i otišao da vidi Minin kalendar ciklusa.

- Evo ja ne krije, ja dobijam na 21 dan - rekla je Mina.

- Ja ne mislim da će Mina da pravi fejk priča, a ova Viktorova faca nije jasna - rekla je Milena.

- Video bih tebe da ti dođe sin sa 19 godina i kaže da mu je devojka trudna - dodao je Viktor.

- Liče ti mene ne interesuješ, ja sam te napravila, a ti ćeš sada biti ugašen. Ti si bivši momak MIne Vrbaški - dodala je Mina.

- Ja sam bivši blam Mine Vrbaški - dodao je Viktor.

- Sram te bilo, meni je ova veza bila najlepša veza - dodala je Mina.

- Sada je sve jasno, on nije sladak uopšte, loži se na Staniju, čekićao je oko doka zbog nje, i sve mu prija, a sada je MIna najgora, on je iskompleksirano smeće malo. Ti sve radiš sada zbog rijalitija - rekla je Milena.

- Sramota treba da vas je sve, ovde se prevrće svaka priča za sve, meni je Terza rekao da se pravi priča sa Viktora i Sofiju, da si ti Milena imala informaciju - rekla je Stanija.

- Ti veruje Terzi, ja to ne radim - rekla je Milena. ,

- Meni ovde Dača najviše pravi priča koliko ja vidim - dodala je Stanija.

Autor: N.B.