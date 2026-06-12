To im pravi problem: Janjuš otkrio koji je najveći Matorin strah u vezi sa Draganom (VIDEO)

Nije joj lako!

Voditeljka Ivana Šopić je dala reč Luki Vujoviću kako bi prokometnraisao odnos Matore i Dragane.

- Ja se ne slažem sa većinom komentatara, ja sam ovde puštao suze zbog mog oca, jer ne znam da li će prihvatiti Anitu i dete. Moram da kažem da Matora iz najbolje namere pravi greške. Ne treda da potencira sve to, jer Dragani je teško, a Matora treba da vodi računa - rekao je Luka.

- Ljudi su se ovde odricali svojih porodica zbog ljubavi - rekla je Milena.

- Ja sam prošlu vezu raskinula jer mi je opsovala majku na dan njene smrti. - rekla je Matora.

- Vidmo svi da njih dve nemaju hejtere. Svi ako podržavaju Matoru i Draganu, ali to nije istina. Ja sam ovde na Draganinoj strani, i verujem da su Draganini roditelji poludeili danas zbog svega što je Matora rekla. Ona sumnja u njihovu ćerku koja lije suze zbog nje. Moram da kažem da ako Matora uđe sledeće sezone biće problem - rekao je Ivan.

- Njihov odnos je bio drugačiji na počektku, sada kako se približava kraj, njihov odnos je kritičan. Matora razmišlja kako će posle ovoga Dragana otići, kakav će biti odnos, da li će uspeti, a to uvek bude pred kraj rijalitija. Matora ti da si najbolja na svetu, pre bi njeni roditelji prihvatili nekog ološa muškarca, nego tebe, za njene roditelje, ti nikada nećeš biti dobra. - rekao je Janjuš.

Autor: N.B.