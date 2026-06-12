VEČE KOJE JE UZDRMALO ELITU: Viktor strahuje od Minine trudnoće, Maja i Asmin na novom testu ljubavi, Matora otvorila dušu o najvećem strahu! (VIDEO)

Burna noć u Eliti!

Emisija „Gledanje snimaka“ donela je niz žestokih sukoba, emotivnih priznanja i šokantnih otkrića koja su uzdrmala Belu kuću.

Veče je otvorio sukob Aneli Ahmić i Luke Vujovića, koji su nastavili raspravu započetu tokom kupovine u prodavnici.

- Luka je već haos pravio u prodavnici zbog paradajza. Ja sam na to rekla Goci ''je l' moguće da prodaješ truo paradajz?'' On je to izignorisao, a onda nakon par minuta, rekao je da neće da ga kupi i da mu ne daju da ga vrati. Obraćao se naciji i pričao je o tome kao ceo truo. On je mogao da da pare, da kupi novi, ali očiegledno nije želeo. Ja sam rekla Aniti ''smiri svog dečka'', a onda je nastao kaos. On je paradajz mafija, ja ga tako zovem - rekla je Aneli.

- Ja sam rekao da sam besan zbog paradajza, ali i da me ona, budala provocira, a Aneli je rekla ''budala ti je majka, kao i ova tvoja Anita, koja se je*ala po Crnoj Gori''. Nakon toga me je uvredila, pa sam joj ja rekao kakva je majka - kazao je Luka.

Veliku pažnju izazvao je i klip u kojem Asmin Durdžić tokom svađe raskida sa Majom Marinković i poručuje joj da je slobodan muškarac.

- Ovo je užasno kako izgleda, katastrofa, a vidimo svi da on vređa. Iz dana u dan su nam gore svađe, i gore uvrede, ali moram da kažem da ja njemu ništa loše nisam rekla. Zavolela sam ja njega, ali me je sramota posle ovog klipa. Ja moram da kažem da su moje svađe u mojim ljubavnim odnosima bile gore i morbidnije, ja sam to njemu i rekla, ali to nije za pohvali. Iskreno mislim da je katastrofa način na koji on vređa, jesam ja njega prihvatila, ali ovo je za moj ukus previše. - rekla je Maja.

- Jeste ovo blam, sve što sam ja rekao je strašno, ali ono što se danas desilo, kada sam bio u zatvoru, ona je spavala kod rešetke, to je znak da me voli, neću više ovo raditi. Mene je blam ovog klipa, a sebi nisam oprostio što sam je vređao toliko, iako je ona meni pretila, jer ja ne volim pretnje. Moram da kažem da mi je drago što je Maja ispala dama, a ja sam ispao budala, takođe, na mene moji ne mogu da imaju uticaj, tako ne bi trebalo ni Taki na nju, ali ona mora da reši sa Takijem sve pa da vidimo šta ćemo. - rekao je Asmin.

Jedna od glavnih tema večeri bila je Mina Vrbaški, koja je u razgovoru sa Anitom Stanojlović priznala da joj kasni ciklus i da postoji mogućnost da je trudna sa Viktorom Gagićem.

- Nadam se da ovo priča da bih joj se vratio, ja znam šta radim. Iskreno svi naši odnosi su bili sigurni, ja koliko god da sam pijan, vodim računa - rekao je Viktor.

- Nije mi ovo glupost kako on kaže, meni kasni par dana. Iskreno moram da kažem da je moj ciklus redovan, iskreno, ne verujem da sam trudna, jer ja imam male šanse da ostanem trudna, to mi je rekao ginekolog. Moram da kažem da je to bilo u periodu kada se nismo pazili i kada smo se svađali, ali moram da kažem da mene on ne interesuje više - rekla je Mina.

Novi talas komentara izazvao je i snimak u kojem Asmin govori Maji da se sve više hladi od nje i pominje misterioznu „malu crnu“ devojku. U raspravu su se uključili Janjuš i Stanija Dobrojević, a mnogi su zaključili da je upravo Stanija bila tema Asminovih reči.

- Misliš li da je mislio na Vanju, kada je rekao da želi malu, crnu da ''proba'', a na tebe, kada je rekao Maji da ide kod visokog muškarca? - upitala je voditeljla.

- Ma, ne mislim to. Mislim da je mislio moguće na Staniju, a na mene nije mislio sigurno - rekao je Janjuš.

- On je rekao ''mala, crna, koju nisam probao''. Time ne misli na mene, a na koju misli, to ne znam - kazala je Stanija.

Posebnu pažnju privukao je i prisan odnos Aneli Ahmić i Filipa Đukića. Na snimku se videlo kako Aneli poziva Filipa u svoj krevet u izolaciji, nakon čega su usledili zagrljaji, maženje i razmena nežnosti.

- Pa, nije ništa. Ovo je ljubljenje, maženje i grljenje, eto šta je. Ništa novo, što se do sada nije dešavalo, iskreno. Vezu da ozvaničimo ne možemo, rekao sam već sve - rekao je Filip.

- Ne mislim da me on ponižava, ali mi je zbog komentara veoma neprijatno. Kao na iglama sam. Gledam kako će on da odgovori, kako ću ja. Meni je dobro pored Filipa, nećemo se intimizirati, super nam je. Kad ne pričamo, tada mi je najgore, zato ćemo se družiti - istakla je Aneli.

Tokom večeri prikazan je i razgovor Ivana Marinkovića i Viktora Gagića o Staniji Dobrojević, što je pokrenulo novu lavinu komentara.

- Što bih ja ovo komentarisala, a deluje da njemu imponuje što priča sa Stanijom, nema potrebe da okreće glavu, on je slobodan momak, neka uživa. Njih dvoje idu jednu uz drugo, a eto pravile su se već njima fan stranice - rekla je Mina.

- Mene ovde povezuju sa tri, četiri muškarca, a ja sam tada pričala sa Ivanom Marinkovićem, mojom uhodom, a svi znaju kada se meni neko dopadne, on je moj, setimo se Tomovića, setimo se Marka Markovića. Meni kada se neko dopadne, to se vidi, isto tako kao i sa Anđelom, koji mi je ovde drug, kao što mi je bio Marko Osmakčić, sa Anđelom imam normalnu komunikaciju, pa smo juče dobili pitanje da ih podsećamo na Lunu i Marka.Mene je Anđelo odjavio zbog Ivana Marinkovića, a onda su me povezivali sa Terzom, a sada je meta Viktor. Ja sam njim nisam pričala od kako je bilo ono "pilence", a sada mene Mina ubacuje u njihovu priču i njihove sukobe. Mina ja sam sa tobom imala razgovore, i u vašoj priči ne postojim ja. Ja se ograđujem od ubacivanja u njihove priče, mene to ne zanima - rekla je Stanija.

Emotivne trenutke donela je Jovana Tomić Matora, koja je otvorila dušu o vezi sa Draganom Stojančević. Matora je priznala da zbog trauma iz prošlih odnosa i dalje nema potpuno poverenje, kao i da se plaši da bi jednog dana mogla da ostane bez Dragane.

Asmin i Maja ponovo su razgovarali o svom turbulentnom odnosu. Asmin je poručio da njihove svađe ne nastaju zbog drugih ljudi, već zbog sitnica koje prerastu u ozbiljne sukobe, naglašavajući da ga nijedna druga žena ne može poremetiti dok voli Maju.

- Imaš pogled kao Spajdermen, da nešto radim, primetila bi. Ti si ta koja mene provocira. Uroš je za tebe mali miš, kakav si ti provokator. Svaki četvrtak i petak se mi blamiramo, Majo. Ja bez tebe ne mogu, to moraš da shvatiš. Zbog tebe se svađam sa ljudima, svađam se i sa tobom. Nemoj sve ovo da radimo, nemoj da se svađamo, kad te molim. Promeni se makar 10%, to će za mene biti dovoljno, veruj mi - kazao je Asmin.

Za sam kraj večeri, Stanija Dobrojević razgovarala je sa Viktorom Gagićem za stolom u kući Odabranih.

- Zamisli, posle najveće svađe, Mina priča da je možda trudna - rekao je Viktor.

- Briga te, ajde, zezaj se tu malo sa Stanijom - kazao je Ivan.

- Ivane, ajde, ne budi ironičan. Pričam sa njim. Situacija ti je ozbiljna, jer si sad potencijalni tata. Ja se od muke smejem sad - rekla je Stanija.

Autor: Teodora Mladenović