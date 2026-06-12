Hitno oglašavanje Viktorove sestre: Evo šta kaže za Mininu potencijalnu trudnoću

Nije ostala nema!

Tokom noći u emisiji ''Gledanje snimaka'' prikazan je klip u kom Mina Vrbaški sa Anitom Stanojlović priča o mogućoj i potencionalnoj trudnoći sa Viktorom Gagićem, takmičari su posumnjali da je Vrbaški zaista u drugom stanju.

Nakon što se u Eliti povela tema o Mininoj trudnoći, za portal Pink.rs se oglasila Viktorova sestra, Valentina koja je otkrila kako gleda na celokupnu situaciju.

- Želiš da rodiš dete nekom o kome znaš nešto što bi ga zgadilo celoj naciji!!!! Kako se tebi onda nije zgadio? Ona više ne zna šta će od sebe, ne od ljubavi, nego što ne može podneti da bude ostavljena. Toliko o svemu - izjavila je Valentina za Pink.rs.

Podsetimo, Mina Vrbaški je tokom razgovora sa Anitom Stanojlović priznala da joj kasni ciklus nekoliko dana, kao i da postoji mogućnost da je ostala trudna sa Viktorom Gagićem. Ona je tom prilikom istakla da ne veruje da je trudna, ali oseća strah zbog celokupne situacije i da ukoliko bi došlo do trudnoće ne bi se odlučila za abortus.

Autor: Teodora Mladenović