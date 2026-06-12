Ne štedi: Nena Opozicija o sukobu Asmina i Matore, evo šta im je poručila

Prethodnih nekoliko dana u rijalitiju Elita vodi se žestoka polemika oko sukoba između Jovana Tomić Matora i Asmin Durdžić.

Zbog sve većeg interesovanja javnosti za njihov konflikt, za Pink.rs oglasila se Nena Opozicija, koja je iznela svoje mišljenje o celokupnoj situaciji. Ona je bez zadrške prokomentarisala odnos Matore i Asmina, osvrnuvši se na njihove karaktere, postupke, ali i na razloge zbog kojih je, prema njenom mišljenju, došlo do ovog sukoba.

- Na tu temu nemam posebno šta da kažem. Oboje su mi jako dragi i da im bilo šta u životu treba, a da ja tu mogu nešto učiniti, bila bih uvek tu za oboje. Niti jedno niti drugo nikada nisam podržala kada sebi svesno kopaju jamu, jer smatram da to nije zdrav vid podrške nekome kome misliš dobro. - rekla je Nena pa je dodala:

- Što se tiče njihovog sukoba, niti jedno niti drugo ne trpe kritike i uvek misle da su u pravu. Različita mišljenja i stavovi su u redu, samo još da nauče da i drugi imaju pravo na iste. Oboje su u fazonu da im trenutni partneri oduzmu i ono malo zdravog razuma, a onda lupaju glavom o zid. Njihov sukob je njihova stvar i neka ga rešavaju kako misle da treba. Asmin je sam svojim postupcima dao materijala za bezbroj teorija, još samo da postane svestan toga. - dodala je Nena i nastavila:

- Što se mene tiče, volela bih da vidim Asmina u završnici, onakvog kakvog ga ja poznajem i Asmina sa početka rijalitija. Oboma želim da izađu čitavi u julu.

Autor: N.B.