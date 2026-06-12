REKLA MI DA IM NE DAM DA PRIČAJU: Ivan otkrio Mini šta su Stanija i Viktor radili u odabranima, ona ostala u šoku (VIDEO)

Nerealno!

Ivan Marinković je prišao Mini Vrbaški kako bi joj otkrio šta se desilo sa Viktorom Gagićem i Staijom Dobrojević u ranim jutarnjim satima u Kući odabranih.

- Kako me je iznervirala posle emisije. Viktor je seo da jede na čelo, a ona je brže bolje spremila da jede i da sedne pored njega, a pre toga, čim smo ušli u odabrane, ja sam rekao Vitkru šta je trebalo da mu kažem, mi smo pričali dva minuta, i nakon toga se nastavila priča.- započeo je Ivan pa je dodao:

- Ja sam pričao nešto sa Viktorom, a ona je meni rekla kao da moram da ih pustim da pričaju, ona tripuje neke stvari, pravi se pametna. Govorila je Viktoru da će biti tata, ona glumi da je bitna - rekao je Ivan.

- Ispada da je ona njegova devojka, da se muvaju, a on skreće misli sa njom - dodala je Mina.



Autor: N.B.