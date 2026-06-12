Glumiš moju žrtvu, bolesna si! Asminu skočio pritisak i Maji sasuo sve u lice, a onda je unakazio zbog Filipa Cara: Pričaš da ga voliš najviše (VIDEO)

Ništa od mira!

Maja Marinković i Asmin Durdžić žestoko su se posvađali za vreme reklama i jedno drugom sasuli u lice šta misle.

- Ti sad glumiš moju žrtvu, bolesna si. Ti treba da shvatiš da si ti kriva za sve i da ti praviš problem. Ti više nećeš da budeš moja žrtva jer mislim da ovo radiš namerno jer si ucvilila glas - govorio je Asmin.

- Ja sam ljubomorna, ali se ti sad pereš - dodala je Maja.

- Naravno da se perem. Ti sa mnom ne možeš da manipulišeš. Uzrok jer sam monstrum je jer ti mene uhodiš i provociraš... Ti si tužila frajera i ja ti verujem za te stvari, ali posle uzmeš stvari koje su obeležile vašu ljubav i pričaš Urošu i Dači da ga voliš. Ti nosiš pidžame koje te povezuju sa njim, a ja ne nosim SBOMS pidžame - rekao je on.

- Ti si unakazio majku svog deteta, a to je tvoja sramota - odbrusila je Maja.

- To sad namerno spominješ. To misli ceo svet, ja to znam. Ja nikad neću da živim pod ženinim ključem. Ja kao odavajam tebe od Takija, ma gonite se i Taki i ti u tri lepe. Tvoj Taki daje izjave da će da dođe s policijom, a ti na to ćutiš - rekao je Asmin.

- Je l' se sa mnom raspravljaš? Šta uplićeš druge ljude? Vi ste familijarno bolesni. Ja sam rekla da me ne odvajaš od oca - urlala je Maja.

- Vi ste bolesni - rekao je Durdžić.

Autor: A. Nikolić