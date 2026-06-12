Lomila sam stan u Majamiju, a on... Stanija zgrožena haosom Maje i Asmina, obelodanila nove detalje iz njihove veze! (VIDEO)

Bivše razvezale jezike!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditelj Milan Milošević dao je reč Staniji Dobrojević kako bi prokomentarisala sukobe Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Reči su mi smešne, ali kad sam videla neke druge momente meni nije bilo dobro... Ja ovog čoveka ne poznajem. Ja sam imala nervne slomove ozbiljne, lomila sam stan u Majamiju, a on je mene držao... Mogao je da pokaže agresiju, a samo je jednom bacio trenerku i to sam mu zamerila. Ja sam bila u nervnim rastrojstvima, a on nikad nije pokazivao agresiju, smirivao me je, pokrivao ćebencetom. Meni je žao Maje i na ženskoj sam strani, ali je sve ovo jer je ona ljubomorna. On je najljubomorniji muškarac sa kojim sam bila, a ovde to zbog nje ne dolazi do izražaja. Ne može ona da izazove nešto što on nema u sebi - govorila je Stanija.

- On je bio najljubomorniji muškarac kojeg sam imala. On je mislio da će mene neko i trudnu u Dubrovniku. Maja je isto preljubomorna i treba da ga pusti da iskulira ako ne želi ove rečenice. Bilo bi uvreda, ali ne u ovoj količini kao kad ona ide za njim. Ona želi njemu da prebaci i da bude njegova žrtva. Ona jestw njegova žrtva i tako ispada, ali gde su njene ljubomorne scene i zbog čega dolazi do ovoga? Mi kod kuće nismo imali svađe - govorila je Aneli.

Autor: A. Nikolić