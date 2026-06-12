HAOS U NAJAVI! Stanija sigurna da je Kačavenda bila sa Anđelom, njoj pukao film: Ti o meni misliš da sam ološ! (VIDEO)

Drama!

Stanija Dobrojević šokirala je Milenu Kačavendu kad joj je rekla da je sigurna da je ona bila u šemi sa Anđelom Rankovićem.

- Je l' smem da kažem šta mislim? Ja mislim da ste vas dvoje bili zajedno, samo on ima kodekse i to nije izneo - rekla je Stanija.

- Onda misliš da sam ja k*rva jer kako mogu da budem sa dva frajera za 40 dana? - pitala je Milena.

- To nisam rekla. Mislim da je odavde bio sa više žena, ali da ima kodekse i ja to poštujem. Kad god ti ustaneš on se pali, a u našem drugarstvu nema nikakve energije - govorila je Stanija.

- To je jako ružno i to menja stvar jer ti onda imaš mišljenje o meni da sam ološ - pričala je Milena.

- Ti si njemu u svađi rekla: "J*baće te ova baba opet", a ja to sve čujem - rekla je Stanija.

- Ja se ne sećam da sam ja to rekla. Zahvaljujući Janjušu to svako može da misli o meni. Ona o meni misli da sam ja ološ - govorila je Kačavenda.

- Kroz to što izgovarate ja mislim da ste bili zajedno - rekla je Stanija.

Autor: A. Nikolić