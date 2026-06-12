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Neka do kraja života uživaju u blatu i propasti: Slađa Prošelina razvalila Terzu i Sofiju, ovako ih nikad nije ocrnila! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Bez dlake na jeziku!

Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević iz dana u dan ponovo su sve bliži i izgleda kao da su spremni da jedno drugome daju novu šansu nakon teških uvreda, prozivki i svega što se saznalo o njenom odnosu sa Danetom (70).

Foto: Pink.rs

Mi smo tim povodom kontaktirali Slađu Poršelinu Lazić koja je bila surovo iskrena kad je govorila o njihovom odnosu.

- Znala sam da će da se pomire jer krpa uvek nađe zakrpu. Njih dvoje su stvoreni jedno za drugo, sponzoruša ona, on muka sponzoruša i našli su se. Volela bih da ga iscedi i šutne jer on tamo patetiše kako je došao da zaradi novac za dete, a novac će da troši na Sofiju. Krpa našla zakrpu, lonac poklopac. Jako mi je drago jer je pokazao pravo lice i nije mogao da joj odoli. Oni su stvoreni jedno za drugo i ne treba im veća kazna nego da budu zajedno. Želim da budu zajedno u braku, da imaju decu i da uživaju u svom blatu i propasti do kraja svog života - govorila je Slađa Poršelina.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

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