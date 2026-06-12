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Asmin doziva Cara da uđe u Elitu: Hoće da gleda součavanje Filipa i Maje i uveri se da li im je ljubav prava! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Šok!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog, a takmičari su imali priliku da pogledaju kako Maja Marinković priča Asminu Durdžiću o svojim bivšim momcima.

- Mene zanima kako je ona mogla da plače zbog Bilala, a da ga prevari sa Carem. Ona je onda bolesna. Ja bih najviše voleo da uđe Filipa Car i da to vidim. Ja sam muškarac koji nikad nije plakao zbog devojke nego nastavim i idem dalje. On treba da uđe, a ona treba da dokaže. Ja nemam sa njom dete i da plačem da li me je prevarila, nemam sa njom 7 miliona na računu. Mene je Aneli zanimala zbog deteta i hteo sam da budem uz nju. Maja ako voli drugog muškarca ja nju neću da držim na silu. Filip treba da dođe i da vidimo da li voli njega ili mene. Ja mislim da ona mene voli, ali kad čujem priče kako je plakala, a onda ih otrese zbog Cara - govorio je Asmin.

- Bilala nisam zavolela, bio mi je drag. On je bio otkačen kad je Filip ušao jer je pre toga napravio grešku koju nikad nisam oprostila. On nema potrebe da sumnja - rekla je Maja.

Autor: A. Nikolić

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