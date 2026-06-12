Novi skandal između Comare i Terzine porodice: Ovo su informacije iz prve ruke! Neće da viđaju Barbaru, postavili Milici šok ultimatum! (VIDEO)

Bivši zadrugar obelodanio šok detalje!

U novom izdanju emisije "Pitao bih za druga" na RED televiziji voditelji Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda ugostili su nekadašnjeg učesnika "Elite" Nemanju Gačića.

- To što nije sa njim ne znači da on nju neće da brani. Fascinantno mi je šta govore jedno drugome, a onda se brane, ali to je Terza... Šta je ona njemu sve rekla za Comaru i ćerku i prešao je preko toga. Terza, Bebica, Teodora, Janjuš mislim da imaju potrebu nešto da naprave čim ih nema, ne da budu prva tema nego da ustaju i budu tu -

- On svima priča da je došao da zaradi lovu za svoju porodicu i onda ispada da daje Milicu za Barabru i razmišlja u tom pravcu... Onda možda ipak misli na Milicu i Barbaru? - pitao je Panda.

- Ne misli. Lepo si prezentovao, ali od te priče ništa. Comara je rekla da joj nisu potrebne pare od njega, nego da bude kao tata tu... Okej da donese pare, ali mu nije tražila. On nije upisan kao otac, ako se bude upisao može da dobije alimentaciju, pa da ga tuži. Ona je rekla da joj ne treba ništa. Prošle godine kad je trebalo da se upiše kao otac otišao je sa Slađom na Zlatibor. Kukao je da je NN, pa eto. Terza je na početku imao neke scene, a priča da je došao da zaradi za Barbaru. Normalno da će da iznese stav, da se posvađa, ali toliko da ulazi u konflikte... Svako ko prati vidi da nema veze s vezom to što on priča - govorio je Gačić.

- Da li se iskompleksirao zbog Daneta i da li će keš kod Barbare da ode ili Sofiji da se dokaeže? - upitala je Anastasija.

- Mislim da će da skocka sprat u Kaluđerici, možda kupi auto, ode sa gospođom na more. On Daneta ne može da isprati. On unutra jeste gledao da Comara ima da jede i pije, ali mi ne deluje da je nešto galantan. On je Milici možda ukupno dao 1000 evra - rekao je on.

- Milica je sad okej sa Terzinom porodicom. Da li oni pomažu? - pitao je Panda.

- To je bilo pre. Kad je izašao na suđenje saznao je da ga je ona tužila za uvrede i oni više ne uzimaju Barbaru. Pre četiri dana su imali raspravu Comara, brat Miloš i njegova mama i rekli su da neće da uzimaju Barbaru dok je bude bila Terzić i Terza ne bude bio upisan kao otac. Ona je rekla da će da rešava sa njim i da ne zna kakav problem imaju da uzimaju dete i budu baka i deka? To se završilo tako da oni više ne žele da uzimaju dete. Comara je rekla da će da dovede dete čim on izađe, pa će onda da vide šta će da rade. Terza je valjda rekao advokatu da je ne uzimaju dok on ne izađe. Treba da zanemare ako je sin takav. Uvek imaju dve opcije - govorio je Gačić.

Autor: A. Nikolić