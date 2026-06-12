Alibabi sve više popuštaju kočnice: Pred svima opet isponižavao Maju, pa otkrio da su ona i Taki bolesni! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Majom Marinković o njenim problemima sa Asminom Durdžićem.

- Kažeš da za uvrede koje ti Asmin kaže te boli uvo, ali poludiš kada ti umeša treće osobe. Da li to znači da nemaš dostojanstvo i da te sujeta i kompleksi jedu jer si nesigurna u sebe? - upitao je Darko.

- Naravno da me boli uvreda, nisam od čelika da me neke stvari ne dodiruju. Ko voli još da ga neko vređa? - upitala je Maja.

- Danas ste se posvađali opet oko Filipa Cara? - upitao je Darko.

- Ja u poslednjoj svađi nisam umešala Filipa, upleo ga je on sam. Da je to bila velika ljubav, jeste, ali odnos nije bio dobar već bolestan i kataklizma. Ne smatram da ja tu ljubav veličam jer ja ako nekoga ne pljujem, stojim iza stvari koje sam rekla. Ja neću da pljujem po bivšim partnerima, ali ne vidim čemu potreba da on konstantno to spominje. On nije ni glup, a ni mali i mislim da koristi samo da spinuje priču sa nekih stvari - rekla je Maja.

- Kako si se osećala danas kada ti je Asmin zamerio što si prećutala saznanje da Taki dolazi sa policijom? - upitao je Darko.

- On je ipak otac ženskog deteta i on nikada neće prihvatiti ovaj odnos. Ja razumem, ali to ne znači da će to negde imati uticaj na mene jer ja o svom ljubavnom životu odlučujem sama. Ja bih za oca sve uradila, ne postoji stvar koja ne bi. On ni ranije nije podržavao moje veze, bio je u pravu, ali on vrlo dobro zna da on ne upravlja mojim ljubavnim životom - rekla je Maja.

- Kakvu je Asmin tvoju reakciju želeo, a nije je dobio? - upitao je Darko.

- On mene ne odvaja od mog oca, to nije istina. Ja ću sa svojim ocem popričati o ovome, ali neće to imati uticaja na mene. Momci su promenljivi, porodica ne i ne dovodi se u pitanje da on mene uslovljava - rekla je Maja.

- Ispadam ja neki manijak, pa će Taki dolaziti pod rotacijom po svoju ćerku. Je l' ste vi bolesni? - rekao je Alibaba.

- Ko da li je bolestan? - upitala je Maja.

- Ja sam svoju mamu n*pušio, a ti ćutiš i praviš nekog manijaka od mene - rekao je Alibaba.

- Šta ja trebam da radim? Mislim da sam dovoljno rekla na kulturan način jer ne smatram da je ista težina mog oca i njegovih roditelja po tome šta su izgovarali. Mene on nije zlostavljao - rekla je Maja.

- Ona treba da kaže: ''Ja sam rekla da ću njega da zatvorim u svoj stan'', a ne da ja ispadam neki manijak. Budi iskrena jednom u životu, nemoj da verglaš u krug - rekao je Alibaba.

Autor: N.P.