Reklo bi se da Gastoz već ima zamenu!
Mnogobrojne poznate ličnosti došle su večeras da uživaju u koncertu posvećenom muzici devedesetih, a među njima se našao i Nenad Marinković Gastoz koji se ludo zabavljao u društvu Sanje Stanković.
I dok su se svi pitali šta je s Anđelom Đuričić s obzirom na to da su do pre dve, tri nedelje često izlazili kao srećan par, reklo bi se da bivši rijaliti učesnici ipak više nisu zajedno.
U prilog tome govori i činjenica da je Anđela sada uhvaćena u provodu sa nepoznatim muškarcem, a reklo bi se da su vrlo prisni, te smo načuli čak i da je u pitanju njen nvi dečko.
Na paparaco snimku u čiji smo posed došli jasno se vidi koliko Anđela uživa u društvu markantnog muškarca i ne skida osmeh s lica, a da li je u pitanju njen novi izabranik ostaje da saznamo.
Autor: Pink.rs