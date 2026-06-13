ŠOK PAPARACO! Dok se Gastoz provodio na koncertu sa Sanjom Stanković, Anđela Đuričić u provodu s nepoznatim muškarcem i ne skida osmeh s lica! Već našla novog dečka?! (FOTO+VIDEO)

Reklo bi se da Gastoz već ima zamenu!

Mnogobrojne poznate ličnosti došle su sinoć da uživaju u koncertu posvećenom muzici devedesetih, a među njima se našao i Nenad Marinković Gastoz koji se ludo zabavljao u društvu Sanje Stanković.

I dok su se svi pitali šta je s Anđelom Đuričić s obzirom na to da su do pre dve, tri nedelje često izlazili kao srećan par, reklo bi se da bivši rijaliti učesnici ipak više nisu zajedno.

U prilog tome govori i činjenica da je Anđela sinoć uhvaćena u provodu sa nepoznatim muškarcem, a reklo bi se da su vrlo prisni, te smo načuli čak i da je u pitanju njen nvi dečko.

Na paparaco snimku u čiji smo posed došli jasno se vidi koliko Anđela uživa u društvu markantnog muškarca i ne skida osmeh s lica, a da li je u pitanju njen novi izabranik ostaje da saznamo.

Autor: Pink.rs