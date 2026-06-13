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Anđela Đuričić se oglasila za Pink.rs nakon što je uhvaćena u provodu sa nepoznatim muškarcem: Priznala da li joj je on novi dečko!

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/Društvene mreže ||

Iako su mnogi mislili da su Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz u emotivnoj vezi zbog njihovih zajedničkih fotografija iz provoda koje su se širile po mrežama, čini se da bivši rijaliti par ipak više nema dodirnih tačaka.

Veliku prašinu prošle noći podigao je snimak u kom je Anđela Đuričić uhvaćena u provodu sa nepoznatim muškarcem, a na kom su vrlo prisni, te su odmah krenule i spekulacije da je u pitanju njen novi dečko.

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Samo neki od komentara na Anđelinom snimku sa markantnim muškarcem bili su:

- Konačno se vide šestice. Devojko,zaslužujes da te neko voli iskreno
- Treba već jednom da bude neko fin, ona je dama

Upravo iz ovog razloga mi smo kontaktirali drugoplasiranu takmičarku ''Elite 8'' i rešili da saznamo informciju iz prve ruke, a ona je bila jako raspoložena i rešila da otkrije pravu istinu za portal Pink.rs

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Foto: Instagram.com

- Malopre čitam naslov, a onda komentare i brdo poruka koje sam dobila! Okej zapalili ste Balkan definitivno, ali moram da razočaram široke narodne mase to je moja "familija"! Šalu na stranu, to su moji prijatelji i ne želim nikoga da dovodim u neprijatnu situaciju, jer su pre svega anonimni ljudi u pitanju - poručila je Anđela.

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Kako će fanovi reagovati na ovu Anđelinu izjavu i da li će biti razočarani ili pojedini čak i srećni što je Anđela i dalje sama, ostaje da ispratimo.

Autor: N.P.

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