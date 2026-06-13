Platiće sve do zadnjeg dinara: Terza uspeo da navuče Boru da upali vređalicu, on priznao da li je bio sa Milicom Veličković! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević podigao je Borislava Terzića Terzu kako bi progovorio o sukobu sa Borom Santanom.

- Šta znači to što govoriš Bori da će platiti debelo za sve što je izgovorio za tebe? - upitao je Darko

- Platiće sve na sudu što je izgovorio za mog oca, za uvredu časti i tako dalje. Biće tužen za sve izgovorene teške reči za moje dete i cele moje porodice, juče je rekao da se dr*giram i za to će biti tužen. Ja ga samo navlačim, a on samo vređa. Bolje da se bavi svojim stvarima koje radi nego sa mnom. Došao je kao voditelj neki, a ljubi se sa Urošem Stanićem i tako dalje. Unakazio je svoju devojku i njenu porodicu, on govori da sam ja nebitan dok je on jedino bitan sa Urošem Stanićem - rekao je Terza.

- Za tebe sam u vezi bio s Milicom godinu dana, je l' ima veće kazne od Boga sem da te devojka s kojom imaš dete da te izbaci iz Crkve? Ti si prljavi nevernik - upitao je Bora.

- Samo pljuj, vidiš kako ti ja d*pe pomeram. On je meni j*bao majku i udarao na oca - rekao je Terza.

- Izbačen je iz crkve, psovala mu devojka dete i on joj je sve oprostio. Mi smo ovo sve rešili, on misli da ja muvam Sofiju zamisli to - rekao je Bora.

- Kakvo mišljenje posle svega imaš o Bori? - upitao je Terza.

- Ja sam spustio loptu, ali on se meni stalno obraća na žurkama i buni se što ga nominujem u Odabranima. Imam pravo da ga navlačim, on samo nek pljuje i naplatiću se super - rekao je Terza.

- Kako komentarišeš to što ti je rekao da neće da ti pljuje dete jer dete svakako nije tvoje? - upitao je Darko.

- Nek samo psuje, pa nek se pravda svojoj velikoj drugarici. On treba da vodi računa o svojoj ženi, pozdrav za Milicu Kemez i njenog novog dečka. Ovakav joj sigurno ne treba u životu - rekao je Terza.

- On je nebitan lik totalno, da Milica nije ušla on ne bi imao nikakvu priču. Nek mi uzme pare na sudu, baš se potresam - rekao je Bora.

- Boro, kako komentarišeš to što Terza kaže da ćeš ga ti opet cviliti i moliti? - upitao je Darko.

- On traži od mene da mu posle Elite nabacim ribe all inclusive. Ja moram da se izvinim mojoj drugarici Milici Veličković što sam je umešao u našu svađu. Sofiju nikad nisam muvao, a on je jedna tračara i šlihtara obična. Ovo je najveći cinkaroš u rijalitiju, ja nešto prokomentarišem za stolom za Matoru i on ode i sve kaže Matoroj. Ja mu nisam ovi što ćute, ne plašim se nikoga apsolutno. Terza je ljubomoran na mene, stalno me napada i bocka jer je ubeđen da muvam Sofiju, a to apsolutno nije tako - rekao je Bora.

- Da li si bio sa Milicom Veličković? - upitao je Darko.

- Za Terzu sam bio tri godine, a inače nisam bio s njom apsolutno. To sve pravi Terza da bi ja pljuvao nju, a ja i ona smo dobri. I da sam bio s njom, je l' to nešto loše? Ja znam šta je istina, a njega neka kopka taj mali crv sumnje - rekao je Bora.

Autor: N.P.