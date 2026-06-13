Burna noć u Eliti: Stanija doživela nervni slom, Mina i Viktor sve frapirali pomirenjem! (VIDEO)

OVo niste smeli da propustite!

Sinoć je u "Eliti" kao i svakog petka održana emisija "Pitanja novinara", a na samom početku voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Majom Marinković o burnim svađama koje je imala sa Asminom Durdžićem.

- Moje nepoverenje u njega, to je ključna stvar. Ja verujem samo sebi i svom ocu, nikome više. Tako me život naučio, razne situacije sam imala. On je neko ko je ženskaroš, čovek gleda u pod, ali ja opet vidim neke stvari. Ja sam ispravna 1 kroz 1, a verujem da i on ne radi ništa prosto samo mi smeta stvari koje je radio u prošlosti. Mislim da ćemo odnos tek stabilizovati odnos napolju. Ne znam kakva je perspektiva, jedino što mogu da budem realna je da ublažim svoje ludilo - rekla je Maja.

Iako je Maja peglala situaciju i pokušavala da spusti loptu Asmin ju je opet ponizio i isprozivao pred svima.

- Ispadam ja neki manijak, pa će Taki dolaziti pod rotacijom po svoju ćerku. Je l' ste vi bolesni? Ja sam svoju mamu n*pušio, a ti ćutiš i praviš nekog manijaka od mene - rekao je Alibaba.

Asmin je nakon Maja bez dlake na jeziku pričao o njihovom odnosu, koju je jako turbulentan i za koji niko ne veruje da ima perspektivu.

- Ja sam mislio da su muškarci davali povoda, da nije ona luda. Ona kad ustane gleda da li sam imao erekciju, pa da li je to normalno? Ona meni nije rekla ovo za Filipa i veš, zamisli da sam ja ostavio veš kod Stanije, šta bi bilo? - rekao je Alibaba.

U nastavku noći došlo je do žestokog okršaja Stanije Dobrojević i Ivana Marinkovića zbog čega je ona poludela i donela odluku da napusti program.

Drama se nastavila i za vreme reklama, a Stanije je zbog Marinkovića plakala u kući odabranih.

Tu nije bio kraj Ivanovom haosu, pa je i sa Aneli Ahmić ušao u klinč.

Milena Kačavenda tokom komentarisanja odnosa Maje i Asmina pokazala je pravo mišljenje o Staniji, koje je očigledno odlučila da kaže tek nakon što ju je Dobrojevićeva danas optužila da je bila intimna sa Anđelom Rankovićem.

- Mislim da se Maja povlači da ne bi sebe diskvalifikovala ili tako nešto. Ne mislim da Stanija čeka Asmina raširenih ruku. Ja sam bila dobra prema Staniji i držala žensku stranu, dok nisam čula šta je ona danas izjavila za mene. Šlag na torti mi je bilo kada je rekla da je Janjušu i Anđelu pevala i ljubavnu pesmicu. Stanija je meni iznošenjem u lice rekla sve, a onda mi je rekla po svom ulasku da je žena ženi vuk i da trebamo da se držimo zajedno. Od danas komentarišem njeno učešće, ponaša se kao Dženifer Lopez - rekla je Milena.

U nastavku noći voditelj Darko Tanasijević, porazgovarao je sa Aneli Ahmić o svađi sa Lukom Vujovićem i Anitom Stanojlović.

- Oboje su to pokazali tim svojim reakcijama, kada je bilo ono za hotel i sve na dalje. Sinoć kada je Filip pričao da mi nećemo biti zajedno, gledala sam Anitine face, to je bilo ono kao, zlobničke one, ponosne...Tako se sladi dok Filip priča da neće biti sa mnom, uživa u tome - rekla je Aneli.

- Devojka nije normalna, kao pomahnitala je pred kraj rijalitija. Ja njene reakcije ne pratim, ne vidim je u vremenu i prostoru sem kad me isprovocira. Ona je ta koja posmatra šta mi radimo i prisluškuje, gleda da li sam klempava. Ja nisam klempava, ona ima veće uvo od mene za tri broja, to ona sada manipuliše narodom. Mislim da sam mnogo lepša, zgodnija i prirodnija - rekla je Anita.

Luka je po ko zna koji put ponovo žestoko oblatio bivšu verenicu Aneli.

- Očarana time kako je neka nepoznata ušla ovde i napravila haos sa nekim temama, prevarila bivšeg, svađala se s porodicom, pa je sve skupila da to sve radi Aneli Ahmić. Aneli Ahmić je pokazala ko je i šta je. Terza joj je bio prijatelj sa kojim se čula svaki dan, Ivan isto, pored toga i MIlica Veličković, danas, to su joj najgori neprijatelji, pa imamo i mene. Lagala je za moju ženu, lagala je da sam je tukao...Ona je rekla da je Nora imala traume, naglo parkirao auto i vozio 200 na sat. Ja ću da uporedim Aneli Ahmić i Anitu, da vidiš kakvu situaciju imamo. Aneli je pokazala katastrofalan odnos sa Janjušem, misli sve najgore, odnos sa mnom, misli sve najgore. Anita je sa Anđelom pokazala najbolji odnos, razočarana, pa je pričala tako, sa mnom ima sada odnos, koji se vidi kakav je. Aneli napolju i ovde je totalno drugačija osoba. Napravila je carski rez na licu, bila je napolju na operacijama, bila je zavijena u zavojima nisam je ni video, a ona mene isprozivala za si*e, za viseća ja*a. Sve što priča je kontra. Ja sam rekao da sam srećan i zadovoljan, ona je pokušavala mesecima da me zgadi Aniti - rekao je Luka.

Belu kuću zatresla je još jedna žestka svađa Anđela i Luke.

Jovana Tomić Matora iskreno je govorila o problemima koje ima u odnosu sa Draganom Stojančević.

- Teško mi je zato što koliko god iznova i iznova pričam da želim da se ostvarim kao majka, nas dve planiramo i zamisli da ako sam ja svesna toga s njenom porodicom to je onda jako teško. Nas dve smo pričale o tome, svesna sam da njena porodica to neće prihvatiti. Teško mi je kad nju vidim, teško mi je kad vidim koliko ona pati. Volela bih da iako ne prihvataju, da nekako može da bude sve dobro i da učestvuju sutra u odrastanju tog deteta - rekla je Matora.

Dragana je takođe pričala o njihovom odnosu.

- Hoću da se složim da mi problem nemamo, već da je problem nastao zbog straha koji je proživljavala u prošlim vezama, pa me je to iznerviralo, kao da ne vidi da mene nešto ne muči i da mi je teško, ona to zna, a opet kao da me ne razume da se borim za nju...Ispaštam, ni kriva ni dužna, nijednog trenutka joj nisam pokazala da me neko drugi zanima, nisam je iskorišćavala novčano, vređala je, nju ili njenu porodicu, da bi mi to zamerala i da mi kaže: "neću ja tebe veriti, verićeš ti mene" - rekla je Dragana.

Borislav Terzić Terza i Bora Santana ušli su u novi žestok sukob tokom koje su pale teške prozivke, optužbe i pretnje da će se videti na sudu.

Mina Vrbaški i Viktor šokirali su sve pomirenjem nakon tri nedelje ozbiljnih svađa, a večeras su otkrili kako je dođlo do preokreta u odnosu.

- Imali smo neku čarku, raspravu, na kraju je rekao da će da dođe do hotela da porazgovaramo...Mnogo loših reči i postupaka je bilo sa moje i njegove strane, istrošila sam vreme i ljudi ovde i svih koji su pričali sa nama, sa mnom i sa njim. Htela sam sebe da ubedim da je to tako, htela sam sebe da izdignem i pričam da je to tako - rekla je Mina.

- Mi smo već danima spustili loptu, svađali smo se samo za crnim stolom. Pokušala je nekim poniženjima da uzdigne sebe, a meni nije bilo jasno kako može po kući da priča takve neke stvari posle svega što smo prošli ovde - rekao je Viktor.

Autor: A. Nikolić