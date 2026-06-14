Cifra od koje će vam se zavrteti u glavi! Luna Đogani išla u papreno skupu školu: Najveća ocena mi je bila trojka!

Luna Đogani danas je uspešna voditeljka i jutjuberka, takođe je poznata kao rijaliti učesnica. Pobedila je svojevremeno u drugoj sezoni "Zadruge", a mnogi ne znaju detalje njenog obrazovanja.

Luna Đogani je završila privatnu umetničku srednju školu, gde je bila na dramskom smeru. Jedna godina školovanja je koštala 10.000 evra, te su njeni roditelji iskeširali 40.000 evra za četiri godine.

Đoganijeva je tokom "Zadruge 2" jednom prilikom otkrila da je njeno školovanje prošlo prilično lagodno, te da je u pomenutoj privatnoj školi maksimalno uživala.

- Ma šta smo mi radili u toj školi?! Sedeli smo na lejzibegovima i gledali filmove! Sprdali smo se, išli na ekskurzije u Italiju, Španiju, Istanbul i Prag, bilo nam je top! Ali to mnogo košta, 10.000 evra godina! Baš smo uživali. Sve smo imali u školi, kuhinju, kafu... Mi poručimo kinesku hranu i ona nas čeka na odmoru. Bilo nas je malo u odeljenju, do 15 đaka. Najveća ocena mi je bila trojka. Nisam nikad razumela, kako se zove ono, bre... geometrija - ispričala je jednom prilikom u rijalitiju Luna, i dodala da su mnoga deca javnih ličnosti pohađala istu školu.

Nakon završene srednje škole upisala je Menadžment u turizmu na jednom privatnom fakultetu u Beogradu, a u trenutku ulaska u prvu sezonu "Zadruge", 2017. godine, bila je na drugoj godini studija.

Autor: A. Nikolić