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Usnimili smo Enu i Peju: Ljubavni par izašao u provod, pogledajte šta su radili! (PAPARACO SNIMAK)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pink.rs paparacu ništa ne može da promakne!

Tašmajdan je sinoć bio centar dobre zabave i nostalgije, jer se upravo na toj lokaciji održao koncert "Veče devedesetih", koji je okupio neka od najpoznatijih imena domaće muzičke scene. 

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Među brojnim poznatima bili su i bivši učesnici najgledanijeg rijalitija u regionu, a neki od njih su i ljubavni par Ena Čolić i Jovan Pejić Peja. Kamera našeg portala usnimila ih je u provodu, a šta su radili možete pogledati u video snimku u nastavku ovog teksta.

Njih dvoje su bili u odličnom raspoloženju i sve vreme su pevali i igrali, a sa lica nisu skidali osmeh.

Foto: Pink.rs

Autor: A. Nikolić

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