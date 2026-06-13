AKTUELNO

Domaći

Najviše obolimo mi koji idemo srcem: Ana Radulović progovorila o zdravstvenim problemima, pa otkrila uzrok svega!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Svesna svojih grešaka!

Voditeljka rijaliti programa ''Elita'' Ana Radulović bila je gošća emisije ''Magazin In'' i tom prilikom govorila o tome koliko se kome daje u životu, ali i da se susrela sa zdravstvenim problemima jer je svuda išla srcem.

- Ja volim da budem sve pomalo... Svuda gde treba i svima koji zaslužuju. Volim da budem i dobra mama i sve... Kako sam pitaju me oni kojima sam ja posvećena - otkrila je Ana u emisiji ''Magazin In'' i dodala:

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

BOTOKS NE RAČUNAM Ana Radulović priznala šta je sve radila na sebi, a evo kako se nosi sa komentarima (FOTO)

- Čini mi se da najviše obolimo mi koji idemo srcem. Sve što sam radila i gde sam se davala išla sam srcem i mnogo više imala svega... Ja sam imala neke zdravstvene probleme, ali sam se nervirala jer sam išla svuda srcem. Nemam još socijalnu inteligenciju da bude drugačije... - priznala je voditeljka.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: M.K.

#ELITA

#Magazin In

#Zdravstveni problemi

#ana radulović

#voditeljka

POVEZANE VESTI

Domaći

'TRI PUTA BIH SE UBILA DA NISAM...' Milica Dabović progovorila o ljubavi i fatalnim greškama, pa priznala: Naivna sam...

Domaći

Milica Dabović FRAPIRALA naciju PRIZNANJEM: Muškarci su mi uzeli sve...

Farma

NEMA KOME DA SE VRATI? Elena svesna da je DOTAKLA DNO: Boji se da ju je otpisao i dečko kog je ostavila napolju (VIDEO)

Domaći

Razbolela sam se prošle godine: Ana Radulović o zdravstvenim problemima: Kad je doktorka videla rezultate...

Zadruga

Ovo niko nije očekivao: Terza rešio da ODMAH nakon rijalitija poseti ovo mesto! (VIDEO)

Domaći

Njegovim odlaskom je... Jovana Pajić progovorila o letovanju sa Marijom Šerifović, pa se dotakla i Saše Popovića