Najviše obolimo mi koji idemo srcem: Ana Radulović progovorila o zdravstvenim problemima, pa otkrila uzrok svega!

Svesna svojih grešaka!

Voditeljka rijaliti programa ''Elita'' Ana Radulović bila je gošća emisije ''Magazin In'' i tom prilikom govorila o tome koliko se kome daje u životu, ali i da se susrela sa zdravstvenim problemima jer je svuda išla srcem.

- Ja volim da budem sve pomalo... Svuda gde treba i svima koji zaslužuju. Volim da budem i dobra mama i sve... Kako sam pitaju me oni kojima sam ja posvećena - otkrila je Ana u emisiji ''Magazin In'' i dodala:

- Čini mi se da najviše obolimo mi koji idemo srcem. Sve što sam radila i gde sam se davala išla sam srcem i mnogo više imala svega... Ja sam imala neke zdravstvene probleme, ali sam se nervirala jer sam išla svuda srcem. Nemam još socijalnu inteligenciju da bude drugačije... - priznala je voditeljka.

Autor: M.K.