Neostvarena metlurina, došla si da se pereš od toga da si ljubavnica: Kačavendi pala maska, pokazala koliko mrzi Staniju! Sve vreme ima grozno mišljenje o njoj, a sad joj sve sasula u lice! (VIDEO)

Pakleno suočavanje!

U toku je radio-emisija "S mesta splačine" Danilo Dača Virijević suočio je Milenu Kačavendu i Staniju Dobrojević, a Anei Ahmić dobila je na trenutak ulogu voditeljke kako bi mogla sa njim da ih ispituje.

- Milena, zašto si krila pravo mišljenje o Staniji i tek ga sinoć iznela? Pratila si njene pokrete, imitirala si je, da li je to bilo s namerom ili spontano? Ti si pokupila svaki njen pokret - rekla je Aneli.

- Nisam iznela mišljenje. Ja se sećam njene rečenice da su žene ženi vuk, a da su muškarci organizovani i bila je moja podrška. Ja nisam promenila mišljenje o njenoj temi. Stanija meni nije drugarica, to je i sama napomenula. Ona je samo rekla: "Sreća da nismo popile kafu"- Ja sam pratila njena izlaganja, bilo mi je drago da je potvrdila gomilu stvari za Asmina. Sad kad malo saberem i oduzmem stvari pred kraj rijalitija smatram da je njena maska pala jer je ona bila moj vuk u ovoj situaciji. Ja sam njoj u utorak objasnila situaciju za Anđela, jer kaže da nije pratila. Ona ima pravo da misli da sam bila sa Anđelom i Janjušem, a kad sam stigla to za 45 dana? Ona hoće da kaže da sam ja neki ološ - rekla je Milena.

- Da li ima neke ljubomore zbog Anđela? - pitala je Aneli-

- Sa moje strane ne, ali sa njene da. Ja sam sad sklopila kockice. Ja sam samo rekla da mislim da je bila sa njim, a da Anđelo ima kodeks da to ne priča. Ja nisam znala za to, čula sam samo neke gelender, a to sam banalizovana. Ja nisam toliko pratila, a da sam znala da ostajem do kraja pripremila bih se bolje. Ona je u jednoj raspravi rekla: "J*baće te ova baba opet". Ona je mene ponizila u jednoj svađi i rekla mu je: "Nisam ove tvoje sa dve viguje", a to sam i njoj rekla na žurki - govorila je Stanija.

- To se odnosilo na Jakšiću. Ti si došla da se pereš od toga da si ljubavnica - rekla je Milena.

- Imam pravo na svoje mišljenje. Ja nisam rekla nijednu lošu reč, a ona je pokazala da je zla, ljubomorna i kvarna - dodala je Stanija.

- Mislim da je ona jedna metlurina neostvarena koja je došla pred kraj da je napadaju - dodala je Milena.

Autor: A. Nikolić