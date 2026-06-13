OSTAVILI SVE LOŠE U PROŠLOSTI: Viktor i Mina rešili da ponovo izgrade svoj odnos od samog početka, Dušica uverena da pred njima nije SVETLA BUDUĆNOST! (VIDEO)

Veruju u svoju ljubav!

Naredni gosti u emisiji ''Sa mesta splačina'', bili su Mina Vrbaški, Viktor Gagić i Dušica Đokić.

- Nismo ništa opraštali, samo smo rešili da krenemo od samog početka naš odnos, pa ćemo da vidimo šta će biti dalje - kazao je Viktor.

- Sedeli smo jako dugo u hotelu, stavili sve po strani i krenuli odnos od samog početka. Nije išlo da budemo kao dva stranca. Da, rekli smo jedno drugom mnoge stvari. To je za naš odnos, kakav je bio, veoma teško. Povredili smo i naše porodice tim rečima, ali mislim da možemo ponovo sve izgraditi - kazala je Mina.

- Da li ćeš uz Minu ostati do kraja rijalitija, ili posoji mogućnost da se nešto izjalovi? - upitao je Dača.

- Ne do kraja rijalitija, bićemo i napolju zajedno. Ja sam joj objasnio šta mi se ne dopada kada izgovara. Ona je pokušavala sebe da uzvisi. Da, ona u javnom životu jeste mnogo iznad mene. Ponižavala me je tim lažnim samopouzdanjem, da bi sebe istakla. Ona mi je i sama priznala da se nakon toga što izgovori rasplače i da joj bude teško - rekao je Viktor.

- Kako komentarišete to što se Viktorova majka oglasila, što je Darko rekao, da čitamo kroz redove, odnosno da njeno mišljenje nije dobro, kada je reč o vašem odnosu? - upitala je Kačavenda.

- Naš odnos nije bio dobar u poslednje vreme, ne znam ko bi podržavao taj odnos - rekla je Mina.

- Mislim da sigurno sada više podržava ovako kada nam je odnos miran, nego da se raspravljamo i da pravimo haos. Sada provodimo vreme, želimo da nadoknatimo šta smo izgubili za ove tri nedelje - kazao je Viktor.

- Mina je zrela devojka, dok je Viktor lud i mlad. Jasno je kao dan šta su izgovorili jedno drugom. Ona zna koliko će ovaj odnos loše uticati na nju i njenu porodicu, kao i on što zna. Mina je riba u horoskopu, one su emotivne i lako podvodljive. Lično ne podržavam njihovo pomirenje zbog silnih svađa i rasprava koje su imali - kazala je Dušica.

Autor: S.Z.