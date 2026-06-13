ŽIVOT NAJBOLJE VRATI SVAKOME SVE! Ivana Vrbaški žestoko o pomirenju Mine i Viktora, pomenula i njegovu majku

Mina Vrbaški i Viktor Gagić rešili su da turbulentni period ostave iza sebe i svojoj ljubavi daju novu šansu u aktuelnoj sezoni "Elite". Preko noći su prešli preko svih laži, provokacija i uvreda, a njihovo pomirenje šokiralo je sve u Beloj kući.

Zaljubljeni par objasnio je i danas tokom radio-emisije da se nisu vraćali na stare stvari i probleme, već su krenuli u vezu ispočetka, a tim povodom smo kontaktirali njenu majku Ivanu Vrbaški.

- Svi su oni nečija deca i zato ne bih sebi dala za pravo da budem bilo čiji sudija. Svako nosi odgovornost za svoje reči, postupke i izbore, odnosi se na oboje. Život najbolje vrati svakome ono što je dao, a vreme je jedini pravi sudija - pomirljivo je objasnila Ivana za Pink.rs i dodala:

- Ja kao majka mogu samo da poželim da moje dete bude srećno, poštovano i okruženo ljudima koji joj donose mir, a ne nemir. Uostalom, kao i svaka majka. Verujem da tako i Viktorova mama razmišlja i smatram da ni njoj nije lako kao ni meni.

Autor: D. T.