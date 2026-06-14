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LJUDI, DA LI JE OVO SNEŽA KUŠADASI?! Potpuno se promenila, a tvrdi da nije išla POD NOŽ! Ovo je njen novi izgled! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Afrodita bi joj pozavidela!

U novom izdanju emisije ''Pitao bih za druga'' gošće ''Elite'' su bile bivše učesnice ''Elite'', Jordanka Denčić i Sneža Kušadasi.

Foto: RED TV Printscreen

Voditeljkski par, Jovan Ilić - Joca novinar i Stefan Kandić Kendi, primetili su novi izgled Sneže Kušadasi, koji je postao veoma zapažen, te su želeli da saznaju da li je ona korigovala nešto na sebi.

Foto: TV Pink Printscreen

Snežo, kad si prošli put gostovala u emisiji, čitao sam komentare. Mnogi su hvalil tvoj izgleda, a određeni komentari su se ticali tvog stava, da si se uzdigla, jer si neke stvari korigovala na sebi. Šta ti imaš da kažeš?

- Nisam radila ništa. Botoks radim dva puta godišnje. Hijaluron u usnama jednom godišnje. Promenila sam boju kose i sredila sam obrve, eto.

Foto: RED TV Printscreen

Autor: S.Z.

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