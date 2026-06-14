LJUDI, DA LI JE OVO SNEŽA KUŠADASI?! Potpuno se promenila, a tvrdi da nije išla POD NOŽ! Ovo je njen novi izgled! (VIDEO)

Afrodita bi joj pozavidela!

U novom izdanju emisije ''Pitao bih za druga'' gošće ''Elite'' su bile bivše učesnice ''Elite'', Jordanka Denčić i Sneža Kušadasi.

Voditeljkski par, Jovan Ilić - Joca novinar i Stefan Kandić Kendi, primetili su novi izgled Sneže Kušadasi, koji je postao veoma zapažen, te su želeli da saznaju da li je ona korigovala nešto na sebi.

Snežo, kad si prošli put gostovala u emisiji, čitao sam komentare. Mnogi su hvalil tvoj izgleda, a određeni komentari su se ticali tvog stava, da si se uzdigla, jer si neke stvari korigovala na sebi. Šta ti imaš da kažeš?

- Nisam radila ništa. Botoks radim dva puta godišnje. Hijaluron u usnama jednom godišnje. Promenila sam boju kose i sredila sam obrve, eto.

Autor: S.Z.