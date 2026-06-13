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NIJE DRŽALA JEZIK ZA ZUBIMA! Jordanka progovorila o odnosu Anđele i Gastoza, pa spomenula TURBULENCIJE među njima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Mesecima unazad, njihov odnos je prava misterija. Poslednjih nedelja uhvaćeni su na brojnim dešavanjima zajedno, ali se o njihovom ljubavnom statusu malo zna.

U novom izdanju emisije ''Pitao bih za druga'', gošće voditeljskog para, Stefana Kandića Kendija bile su bivše učesnice ''Elite'', Jovanka Denčić i Sneža Kušadasi.

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Jovanka Denčić, progovorila je o odnosu svog najboljeg druga, Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić.

Foto: Pink.rs

Anđela je demantovala navode da je momak s kojim se pojavila u jednom prestoničkom restoranu, zapravo njen novi izabranik. Jovanka je prokomentarisala novonastalu situciju, te se osvrnula i na trenutna zbivanja između Gastoza i nje, koja su postala prava misterija.

- Ona je navode te demantovala, da je reč o njenom momku. Mediji pišu da Gastoz i Anđela imaju turbulencije. Oni su veoma interesantni, zato se o njima i piše. Mediji da napišu da je Gastoz ''ke*ao'', to bi svi čitali. Gastoz se povukao, malo odmara od kamera, ima neki svoj privatni život. Želi malo prostora za sebe - istakla je Jordanka.

Foto: RED TV Printscreen

Autor: S.Z.

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