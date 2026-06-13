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Porodica Viktora Gagića van sebe zbog njegovog pomirenja sa Minom! Pozvali smo sestru, evo šta je rekla

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Viktor Gagić doneo je odluku da emotivnoj vezi sa Minom Vrbaški u "Eliti" pruži još jednu šansu, iako su prethodno raskinuli jer ga je mesecima lagala i tajno se muvala s drugim. Njegova porodica tu odluku ne podržava.

Njihov odnos prethodnih nedelja bio je propraćen brutalnim svađama, provokacijama i uvredama, a preko noći je došlo do pomirenja. Oboje su se izjasnili da ne žele da se vraćaju na stare greške, već da krenu ispočetka, a sada se ovim povodom za Pink.rs oglasila Valentina Gagić, Viktorova sestra.

Foto: Pink.rs

- Sva pitanja koja ste im jutros postavili bila su sasvim opravdana, koja su upućena oboma. Ipak, ni od jednog nismo dobili konkretan odgovor. Kako i zašto je došlo do ovakvog obrta preko noći, kao da se ništa nije dogodilo, ostaje nejasno i nama. Blago rečeno je da smo u šoku - objasnila je ona.

Podsetimo, ovim povodom oglasila se i Ivana Vrbaški, MInina majka.

- Svi su oni nečija deca i zato ne bih sebi dala za pravo da budem bilo čiji sudija. Svako nosi odgovornost za svoje reči, postupke i izbore, odnosi se na oboje. Život najbolje vrati svakome ono što je dao, a vreme je jedini pravi sudija - pomirljivo je objasnila Ivana za Pink.rs i dodala:

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Ja kao majka mogu samo da poželim da moje dete bude srećno, poštovano i okruženo ljudima koji joj donose mir, a ne nemir. Uostalom, kao i svaka majka. Verujem da tako i Viktorova mama razmišlja i smatram da ni njoj nije lako kao ni meni.

Autor: D. T.

#Mina Vrbaški

#Valentina Gagić

#Viktor Gagić

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