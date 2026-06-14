Aneli guta knedele i plače dok Nerio iznosi svoj sud o njoj: Bude mi teško da se svađam sa njom! (VIDEO)

Do usijanja!

U toku su ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovani Tomić Matori.

- Nema šta da se kaže, ostavljam Filipa - rekla je Matora.

- Znamo se dugo, on je u nekom svom svetu. Sa Aneli mogu normlno da porazgovaram, a i da se svađam. Ostavljam Filipa, a Viktor je sačuvao Aneli - rekla je Mina.

- Hvala ti što si uvek uz mene kad mi je loše. Želim ti sve najbolje i svu sreću. Aneli, izdrži još malo do kraja. Želim ti da pobediš. Ove nedelje čuvam Filipa - rekao je Bora.

- Filip mi je prezanimljiv lik. Nemma ništa ruužno za njega da kažem. Između mene i Aneli se dosta toga špromenilo. Imali smo svađu kad sam ja sam rekao za Fifi. Budemo dobri i onda pukne. Loše to utiče na mene. Bude mi teško da se svađam sa njom. Ne znam kakva će nam biti komunikacija i napolju. Oni su lep par na oko. Filip je bezbroj puta izneo svoj stav oko njihovog odnosa. On nju ne ponižava več ona sama sebe ponižava. Sačuvaću nju, šaljem Filipa - rekao je Nerio.

- Vidim da Neriu nije lako. Podržaću ako se pomire. Imam isto mišljenje koje sam ranije rekla. Ne želim Neria dovoditi u neke sukobe. Radije ću svima prećutati. Ostavljam Filipa - rekla je Hana.

- Mislim da je dobar dečko, niej škrt i hoće svima da izađe u susret. Aneli, sve fejk radiš, provociraš ljude. Je*o me dan kad sam rekla da treba da pobediš. Tvoj i Asminov odnos ste mogli da rešite napolju. Nemam lepo mišljenje o tebi. Blamiraš se sa Filipom. Nisi posebna devojka. Bio je sa Dušicom u tuš kabini i prešla si preko toga. Sve radiš planski. Nominujem Aneli - rekla je Boginja.

Autor: N.P.