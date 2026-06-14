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TRENUTAK ISTINE JE STIGAO: Ovim učesnicima se ljulalo mesto za opstanak, evo ko ide u izolaciju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku su ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić saopštila je ko sve ide ove nedelje u izolaciju i ko se takmiči za dalj boravak u Beloj kući.

- Aneli ide u izolaciju zajedno sa Milenom Kačavendom i Anđelom Rankovićem idu u izolaciju - saopštila je voditeljka.

- Biće nam zanimljivo u izolaciji. Očekujem do kraja izolaciju. Remeti me što ne mogu tu malo oko kreveta da čistim - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vanja Živić, ti si ugožena ove nedelje. Vanja Prodanović, Jovana Sorbona, Nerio i ti se pridruži. Može das e pridruži i Murat. Nerio možeš da sedneš. Murate možeš i ti da sedneš. Vanja možeš da nastaviš da voiš brigu o Janjušu. Jovana ide u izolaciju - rekla je voditeljka.

Autor: Teodora Mladenović

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