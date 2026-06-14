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HAOS NE JENJAVA! Dačo i Todićka u novoj turi rasprave, on je proziva za celulit: Ne sme da se skine na bazenu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Nakon brutalne rasprave Dače Virijevića i Sandre Todić, oni su nastavili svoju raspravu u radionici.

- Cipiripi - započela je Todićka.

- Dođi debela.. celulit.. Skini se na bazenu - rekao je Dačo.

- I ja se osećam poniženo. I ja sam debela - rekla je Anstasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne sme da se skine na bazenu - rekao je Dača.

- I ja sam debela - rekla je Anstasija.

- Ti nemaš celulit, a ona ga ima - rekao je Dača.

- Je l' smeš da pokažeš kolicni ti je? Je li pe*erko? - rekla je Todićka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Poješću sve kolačiće - zapevala je Anastasija.

- Sandra Todić ima celulit - rekao je Dača.

Autor: Teodora Mladenović

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