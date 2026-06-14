HAOS NE JENJAVA! Dačo i Todićka u novoj turi rasprave, on je proziva za celulit: Ne sme da se skine na bazenu! (VIDEO)

Haos!
Nakon brutalne rasprave Dače Virijevića i Sandre Todić, oni su nastavili svoju raspravu u radionici.
- Cipiripi - započela je Todićka.
- Dođi debela.. celulit.. Skini se na bazenu - rekao je Dačo.
- I ja se osećam poniženo. I ja sam debela - rekla je Anstasija.
- Ne sme da se skine na bazenu - rekao je Dača.
- I ja sam debela - rekla je Anstasija.
- Ti nemaš celulit, a ona ga ima - rekao je Dača.
- Je l' smeš da pokažeš kolicni ti je? Je li pe*erko? - rekla je Todićka.
- Poješću sve kolačiće - zapevala je Anastasija.
- Sandra Todić ima celulit - rekao je Dača.
Autor: Teodora Mladenović