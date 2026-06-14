TURBULENTNA NOĆ JE IZA NAS! Bivši momci urnisali Aneli Ahmić, Terza je nazvao NEPODNOBNOM majkom, Luka se obratio Filipu Đukiću, a voditeljka Ivana Šopić otkrila je kome je opstanak u 'Eliti' UGROŽEN!

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Tokom noći za nama, učesnici ''Elite'', imali su priliku da otkriju šta misle o ovonedeljnim potrčcima, Aneli Ahmić i Filipu Đukiću.

Stanija Dobrojević tokom svoje nominacije spomenula je ljubavne odnose Aneli Ahmić, a u jednom trenutku je istakla da pored nje ne vidi Filipa Đukića, već Filipa Cara, što je iznenadilo sve u Beloj kući.

Asmin Durdžić tokom nominovanja, istakao je da Aneli Ahmić neće dati punomoćje da njihova ćerka Nora uđe u Srbiju.

Luka Vujović, osvrnuo se na turbulentan odnos sa Aneli Ahmić, te se prisetio vremena kada je njegov otac, Nikola Vujović Baja, želeo da ga distancira od nje, jer je taj odnos smatrao i više nego toksišnim i bez ikakve perspektive. Pored toga, on se osvrnuo i na Filipa Đukića, drugara iz detinjstva, koji mesecima uživa u specifičnom odnosu sa njegovom bivšom.

Tokom svog izlaganja, Marko Janjušević Janjuš, u svom stilu, na veoma sarkastičan način, dao je svoj sud o odnosu svoje bivše devojke Aneli Ahmić sa Filipom Đukićem.

Stanija Dobrojević i Maja Marinković, žestoko su se sukobile tokom emisije ''Nominacije''.

Borislav Terzić Terza žestoko je opleo po Aneli Ahmić jer ne zna kad joj je tačno ćerka Nora rođena. Pored toga, on je istakao bez ustezanja, da je smatra nepodobnom majkom.

Voditeljka Ivana Šopić na kraju večeri je saopštila je ko sve ide ove nedelje u izolaciju i ko se takmiči za dalj boravak u Beloj kući.

- Aneli ide u izolaciju zajedno sa Milenom Kačavendom i Anđelom Rankovićem idu u izolaciju - saopštila je voditeljka.

- Vanja Živić, ti si ugožena ove nedelje. Vanja Prodanović, Jovana Sorbona, Nerio i ti se pridruži. Može das e pridruži i Murat. Nerio možeš da sedneš. Murate možeš i ti da sedneš. Vanja možeš da nastaviš da voiš brigu o Janjušu. Jovana ide u izolaciju - rekla je voditeljka.

Autor: S.Z.