VREME JE DA SE SVE TEME RAŠČIVIJAJU! Joca novinar HITNO stigao u Cazin, vreme je da prečešlja sa Mustafom i Mevlidom sva dešavanja (VIDEO)

Ovo se ne propušta!

Voditelj Jovan Ilić, poznatiji kao Joca novinar u novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', posetio je Cazin, mesto u kom živi porodica aktuelnog učesnika ''Elite'', Asmina Durdžića.

Joca je sa samom početku današnjeg ''Rijaliti rešetanja'' otkrio da se nalazi u Cazinu, spreman da raščivija brojne teme, koje se tiču Asminovog života, te je otkrio o čemu će danas sa njima razgovarati.

- Čućemo šta o Maji Marinković imaju da kažu Asminove komšije iz Cazina. U njihovoj vezi je svakodnevno turbulentno. Videćemo mesto ''Mali Durdžići'' ovde u Cazinu, razgovaraćemo sa Mevlidom i Mustavom, a danas ćemo po prvi put moći da vidimo kako izgleda njihova kuća iznutra. Mevlida i Mustafa će govoriti na brojne teme. Oni će otkriti šta misle o turbulencijama u vezi njihovog sina. Takođe, govorićemo o Staniji Dobrojević i Aneli Ahmić, koje su njihove nekadašnje snajke, kao i o Filipu Caru - rekao je Joca.

Autor: S.Z.