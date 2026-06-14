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ZAVIRITE U REZIDENCIJU DURDŽIĆ! Mustafa pokazao raskošno imanje, otkrio koja parcela pripada Asminu, pa pokazao garažu i skupocenu mašinu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ovo je imanje na kom su nekada zajedno bili Asmin Durdžić i Aneli Ahmić!

Joca Ilić - Joca novinar, posetio je u emisiji ''Rijaliti rešetanje'' Cazin, gde se zapuzio kako bi obavio razgovor sa roditeljima aktuelnog učesnika ''Elite 9'', Asmina Durdžića.

- Mustafa, doneo sam jedan mali znak pažnje, da ne bude da dolazim praznih ruku. Kako ste?

- Dobro sam. Joco, nije trebalo, ovaj tvoj gest je za mene planina, iskreno.

Mustafa, trenutno se nalazimo na Vašem imanju. Hoćete li da nas uputite u više, šta je sve ovo oko nas?

- Kada smo Mevlida i ja ovde došli, to je bila samo obična parcela. Parcelu mi je dao otac. Ovde je, takođe, Asminova parcela, nju ću dati njemu, ali sve mora da pravi.

Foto: TV Pink Printscreen

Mustafa, dosta se spekulisalo o tome koliko ovo imanje ima kvadrata, da li želite da otkrijete?

- Koliko kvadrata ima, to stvarno ne znam. Nije to toliko ni bitno. Sećam se samo da imam dvesta kvadrata u pločicama ovim u dvorištu. Asfalta ne znam koliko ima u kvadratima. Mi smo imali u planu da napravimo bazen da se kupamo, veliki su troškovi, treba nam petnaest hiljada evra za tu slanu vodu, jer je folija ta skupa. S obzirom na to da ovde niko ne živi, to ulaganje nam sada nije previše potrebno. Jedino kad dođem u penziju, pa budem ovde po par meseci. I kada budem u penziji, ne bih živeo ovde. Moja supruga i ja smo se venčali 1986. i do 1990 svo već imali ovu kuću, ali nije bila sređena kao sad. Mislili smo da ćemo živeti ovde, ali se desilo da ćemo živeti negde drugde, na boljem mestu.

Foto: TV Pink Printscreen

Mustafa, ispred nas je garaža, da li smemo da snimimo automobil?

- Da, smete, naravno. Ovde je jedna garaža, iza je još jedna. Kuća je opremljena sa centralnim grejanjem. Ovo je automobil s kojim smo išli do Beča, pa do Bosne.

Ovde kod vas je veoma svež vazduh, lepo vreme, da li ste namerno birali ovakvu lokaciju?

Foto: TV Pink Printscreen

- Izdvojeni smo od puta, uživamo u svežem vazduhu i veoma nam je prijatno ovde.

Mustafa, ako nije tajna, koliko ovo imanje košta?

- Ne znam koliko košta, godinama smo mi sve ovo stvarali. Celi život ulažemo u kuću. Nismo bogataši koji smo nasledili ovo. Moja supruga i ja smo sve ovo zaradili sa svojih deset prstiju.

Da li su Aneli Ahmić i Stanija Dobrojević bile ovde?

- Da, jeste, bila je ovde. Ona je bila ovde je istukla moju ćerku. Moja ćerka voli ovde često da dolazi. Kada su Asmin i Aneli dolazili ovde, moja ćerka je spremila hranu da ih ugosti, a dobila je batine od Aneli. Eto, ništa uradila nije, a dobila je batine.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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