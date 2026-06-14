ZAVIRITE U REZIDENCIJU DURDŽIĆ! Mustafa pokazao raskošno imanje, otkrio koja parcela pripada Asminu, pa pokazao garažu i skupocenu mašinu (VIDEO)

Ovo je imanje na kom su nekada zajedno bili Asmin Durdžić i Aneli Ahmić!

Joca Ilić - Joca novinar, posetio je u emisiji ''Rijaliti rešetanje'' Cazin, gde se zapuzio kako bi obavio razgovor sa roditeljima aktuelnog učesnika ''Elite 9'', Asmina Durdžića.

- Mustafa, doneo sam jedan mali znak pažnje, da ne bude da dolazim praznih ruku. Kako ste?

- Dobro sam. Joco, nije trebalo, ovaj tvoj gest je za mene planina, iskreno.

Mustafa, trenutno se nalazimo na Vašem imanju. Hoćete li da nas uputite u više, šta je sve ovo oko nas?

- Kada smo Mevlida i ja ovde došli, to je bila samo obična parcela. Parcelu mi je dao otac. Ovde je, takođe, Asminova parcela, nju ću dati njemu, ali sve mora da pravi.

Mustafa, dosta se spekulisalo o tome koliko ovo imanje ima kvadrata, da li želite da otkrijete?

- Koliko kvadrata ima, to stvarno ne znam. Nije to toliko ni bitno. Sećam se samo da imam dvesta kvadrata u pločicama ovim u dvorištu. Asfalta ne znam koliko ima u kvadratima. Mi smo imali u planu da napravimo bazen da se kupamo, veliki su troškovi, treba nam petnaest hiljada evra za tu slanu vodu, jer je folija ta skupa. S obzirom na to da ovde niko ne živi, to ulaganje nam sada nije previše potrebno. Jedino kad dođem u penziju, pa budem ovde po par meseci. I kada budem u penziji, ne bih živeo ovde. Moja supruga i ja smo se venčali 1986. i do 1990 svo već imali ovu kuću, ali nije bila sređena kao sad. Mislili smo da ćemo živeti ovde, ali se desilo da ćemo živeti negde drugde, na boljem mestu.

Mustafa, ispred nas je garaža, da li smemo da snimimo automobil?

- Da, smete, naravno. Ovde je jedna garaža, iza je još jedna. Kuća je opremljena sa centralnim grejanjem. Ovo je automobil s kojim smo išli do Beča, pa do Bosne.

Ovde kod vas je veoma svež vazduh, lepo vreme, da li ste namerno birali ovakvu lokaciju?

- Izdvojeni smo od puta, uživamo u svežem vazduhu i veoma nam je prijatno ovde.

Mustafa, ako nije tajna, koliko ovo imanje košta?

- Ne znam koliko košta, godinama smo mi sve ovo stvarali. Celi život ulažemo u kuću. Nismo bogataši koji smo nasledili ovo. Moja supruga i ja smo sve ovo zaradili sa svojih deset prstiju.

Da li su Aneli Ahmić i Stanija Dobrojević bile ovde?

- Da, jeste, bila je ovde. Ona je bila ovde je istukla moju ćerku. Moja ćerka voli ovde često da dolazi. Kada su Asmin i Aneli dolazili ovde, moja ćerka je spremila hranu da ih ugosti, a dobila je batine od Aneli. Eto, ništa uradila nije, a dobila je batine.

Autor: S.Z.