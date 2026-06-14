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ČUVENA MEVLIDINA PITA KRASI TRPEZU, A DOM ODIŠE TOPLINOM! Ovako izgleda unutrašnjost kuće Durdžića u Cazinu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

O ovoj kući se polemisalo godinama unazad, a Joca novinar, dobio je priliku da poseti njihov dom i porazgovara sa njima!

Jovan Ilić - Joca novinar, posetio je Cazin i velelepno imanje porodice Durdžić, roditelja aktuelnog učesnika ''Elite 9'', Asmina Durdžića.

On je po prvi put pokazao kako izgleda i njihov porodični dom, a na samom ulasku, sačekala ga je Asminova majka, Mevlida.

Je l' ste dobro, kako ste?

Foto: TV Pink Printscreen

- Umorna sam, ali sam dobro.

Mevlida, u kući veoma lepo miriše. Da li su ovo na stolu vaše čuvene pite?

- Da, tako je. Izvolite, poslužite se. Tu su pite sa mesom i sirom.

Foto: TV Pink Printscreen

Gledaoci verovatno žele da vide dnevni boravak, da li možemo da ga snimimo?

- Da, naravno. Nije nikakav problem. Mi smo umorni, sređivali smo sve oko kuće, radili smo, ali dobro.

Nora je ovde dolazila, trčkarala je ovde. Ovde je prelepo, da se skupite kao porodica, da sedite svi zajedno.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ova ostala deca su bila tu za Novu godinu. Noru smo tu dovodili. Sad je tako kako je, s tim se moramo pomiriti. Nadamo se da će se i to promeniti.

Da li Vam je lepše ovde ili u Lincu?

- U Lincu su nam svi, deca, tu živimo. Ovde povremeno dolazimo.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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