Asmin nije sposoban za decu, vidimo to po Nori: Mustafa i Mevlida ponizili sina, pa obrisali patos s Majom Marinković: Njoj nešto očigledno fali (VIDEO)

Dali svoj sud!

Jovan Ilić - Joca novinar, posetio je kuću Mevlide i Mustafe Durdžića u Cazinu. Oni su otvoreno progovorili o odnosu njegovog sina Asmina Durdžića i Maje Marinković.

Kako gledate na odnos Maje i Asmina? - upitao je Joca.

- Već sam više puta napomenula. Nemam ništa lepo da kažem za nju. Zaista ništa dobro ne vidim. Jedan dan su dobri, drugi se potuku. Kad se posvađaju, bude mi drago, ali se ubrzo pomire. Jednostavno, ne vidim da imaju bilo kakvu perspektivu.

Da li je za Asmina degradirajuće to što Maja često pominje njenog bivšeg momka, Filipa Cara? - upitao je Joca.

- Jeste. Cara ne poznajem, ali Asmin njega često vređa i bez ikakve potrebe ga pominje. Car ga prvi nije pomenuo, ali mislim da Maja navlači Asmina da ga pominje. Asmin treba da se izvini Caru. Zbog nje ga vređa. Da li će Maja otići u tu Crikvenicu, i da li uopšte to želi, to ne znam. Vidi se da Maja voli Cara, ako ga voli, i treba da ide kod njega - istakla je Mevlida.

Da li mislite da postoji ljubav između Asmina i Maje? - upitao je Joca.

- Verovatno da postoji neka vrsta emocija, nije sve neki inat, ja makar mislim. Posvađaju se, a nakon par minuta se pomire. Mi kao roditelji ne možemo da podržimo taj odnos. Smatramo da sutra decu treba da odgajaju dva stabilna profila ličnosti, a ne histerični ljudi. Ta veza nema nikakvu perspektivu.

Kako vam deluje Maja, kada napadne Asmina verbalno? - upitao je Joca.

- Njoj nešto fali, očigledno. Ne možeš da sanjaš da te žena vara, pa da joj praviš probleme. Isto tako, ponižavanje, to što Asmina naziva psom, donosi mu posudu za pse, to je strašno i to ne bi trebalo da radi.

- Imali su neku svađu, Asmin je njoj govorio da se skloni od njega, a ona opet gleda da mu se vrati. Ne može on tako lako da se distancira od nje, to je očigledno - rekla je Mevlida.

- Maja se uporno vraća, na neki način je ''pali'', to što mu se uvek vraća - rekao je Mustafa.

Mnogi komentarišu intimne odnose Maje i Asmina, da li smatrate da su degutantni? - upitao je Joca.

- Postoje osobe koje kad ih vređate, da se još više uzbuđuju, to je sigurno. Postoje razni profili ličnosti. Ne mislim da postoji niko normalan, ko to može da podrži, to je jasno kao dan. Intimni odnosi su za jednu prostoriji, u kojoj niko ne vidi šta se dešava. Mevlidu i mene nikada deca nisu videla da se poljubimo, ništa od toga. Nikako mi ne ide u glavu, kako to rade tako, pred svima.

Da li bi voleli da Maja sa Asminom dođe u vašu kuću, kao što sam ja i da je ugostite? - upitao je Joca.

- Nije problem da ona dođe kao gost, ali da ja to želim, ne. Znam da to ne može da funkcioniše. Ne želim da me Asmin upoznaje sa svojim devojkama, dok ne dođe ona prava, jer sam se svaki oput razočarala - kazala je Mevlida.

Da li mislite da bi mogla da napravi neki problem u kući?

- Ne. Nikako ne bi mogla da napravi ništa. Da mi se tako nešto u kući desi, nikada više nikom na vrata ne bi otišla. Ne kažem za Maju samo, nego nikada nijedna žena ne bi to mogla. Ja sam rekla da nisam za taj odnos, jer tu nema nikakve perspektive. Nema ljubavi, mislim da im je samo dosadno - rekla je Mevlida.

- Mislim da nisu jedno za drugo psihički, da me niko ne shvati pogrešno. On jeste osoba koja viče, ume da podigne ton, ali ne ide dalje od toga. Kada se svađaju, ona se njemu unosi u svađu, a on je sklanja od sebe tada. Bilo bi strašno da on prema njoj pređe granicu - dodao je Mustafa.

- Spekulisalo se o tome da Maja i Asmin rade na bebi, kako na to reagujete? - upitao je Joca.

- Imamo sina koji ima dva sina, a koji je mlađi od Asmina. On je sposoban za decu, dok smo po Asminu videli da on nije sposoban za decu, vidimo to i po Nori. Ne bih da deca budu kod mene. Da me ne shvati niko pogrešno. Ja pozdravljam Takija ovom prilikom, mi smo se pozdravili u Beogradu kad smo se videli, slikali smo se. Maja i Asmin su veoma lep par vizuelno, to je istina, ali pričamo o drugim stvarima, koje nisu dobre - rekao je Mustafa.

- Vidim da Taki sve najgore priča o Asminu. Ne gledam ja šta je Maja radila pre, ja samo govorim kakav je njen odnos sa Asminom, da to nikuda ne vodi - dodala je Mevlida.

Autor: Pink.rs