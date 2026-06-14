Ona nije svesna da je majka, dala bi Noru Asminu da je Filip uslovi: Mustafa bez ustezanja opleo po Aneli, otkrio patnju kroz koju prolaze jer ne viđaju unuku (VIDEO)

Šok!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', Jovan Ilić - Joca novinar, objavio je razgovor sa roditeljima aktuelnog učesnika ''Elite 9'', Asmina Durdžića. Oni su tokom ovog razgovora, prokomentarisali svoju bivšu snajku Aneli Ahmić, te su otkrili kakav stav imaju o njoj.

- Ko u ovom delu kuće, najčešće provodi vreme? - upitao je Joca.

- Minka - odgovorila je Mevlida.

- Da li je neprijatna siguracija koja se dogodila između Aneki i Minke, vaše ćerke, bila u ovoj prostoriji? - upitao je Joca.

- Dole se to desilo. Minka je krenula niz stepenice, a Aneli je nju sačekala na stepenicama i napala.

Kako gledate na celokupnu situaciju između Aneli i Asmina? Situacija sa Norom?

- Što se tiče Nore, najbolje je da Asmin na sudu reši sve - kazala je Mevlida.

- Koliko vam Nora nedostaje? - upitao je Joca.

- Mnogo. Vidim da se Nora kupa kod drugih u bazenu. To je naše unuče, mi bi sve isto sa njom, ali nama Ahmići to ne dozvoljavaju. Šta Nora od pet godina može znati, pa da ne voli oca? Ako je budu učili da ne voli svog oca, ona će tako misliti da treba. Ona je nas volela. Ona je nas toliko volela, kući nije htela da ide. Koliko puta je kod nas spavala, nije želela da ide kući. Kad je Aneli išla negde, Nora je uvek kod mene bila. Nora je jednom prilikom ostala kod mene, ja nisam znala gde Aneli ide, a Aneli mi je pisala raznorazne uvredljive poruke. Najlakše joj je bilo tada da mene napadne. Nora je puno bila vezana za nas, to je činjenica, ja to moram da kažem - rekla je Mevlida.

- Koliko vam je teško zbog toga? - upitao je Joca.

- Ne može da kaže da ja nisam bila tu za Noru, jer sam mnogo pazila i brinula o njoj i za nju. Isto tako, ja sam rekla i Siti da je Aneli najbolje da bude u Austriji, da bi njeno dete tamo živelo i odrastalo.

Da li ste ste kontaktirali Ahmiće, da pitate kako je Nori, ko je čuva?

- Koliko znam, Grofica je bila u bolnici, Sita u Dubaiju, očigledno je Nora bila kod one tetke, ne znam kod koga drugog - kazala je Mevlida.

- Aneli je imala jedan približno korektan odnos sa mnom. Obraćala mi se sa ''Vi'', a kada sam joj ja rekao da Nora treba da uči nemački, da krene polako tim putem, krenule su nesuglasice. Kada sam saznao da je Nora bila kod tetke, ja sam socijalnom prijavio to, nikakav odgovor nisam dobio, ali znam da je Sita nakon toga nešto objavljivala o tome. Što se Nore tiče, to dete voli nas, mi volimo to dete. To dete treba da se školuje - rekao je Mustafa.

Da li mislite da će situacija između Asmina i Aneli moći da se promeni i poboljša?

- Da se Sita nije umešala u Anelin život, Aneli bi bila mnogo srećnija i uspešnija u životu, to je sigurno. Aneli nije toliko loša, ali je pod velikim uticajem svoje porodice. Da će se to ikad rešiti, mislim da neće, moguće ni sudskim putem. Filip Đukić je rekao da on ne bi želeo ženu sa detetom pored sebe, a ako bi je uslovio, moguće je da bi ona bila spremna da kaže Asminu da će mu dati dete. Zaljubljena je u Filipa, zbog njega plače, sigurno bi tako bilo. Maja i Asmin nisu zreli za dete, ali Aneli je još manje za dete zrela, nije ni svesna da je majka - kazao je Mustafa.

Autor: S.Z.