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ONA JE NAJVEĆI BLAM OVE SEZONE: Poršelina BRUTALNO urnisala Kačavendu, dala sud o njenom sukobu sa Stanijom: NIKOME NIJE DRUGARICA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Nije se libila da iskaže svoj stav!

U najgledanijem rijalitiju svih vremena ''Eliti 9'', došlo je do totalnog preokreta nakon što je Milena Kačavenda obrnula ploču i iskazala neprijateljski stav prema Staniji Dobrojević. Situacija je u potpunosti eskalirala tokom emisije ''Sa mesta splačina'', kada je Kačavenda iskazala svoj pravi stav o njoj, te su mnogi ostali zatečeni, naglom promenom mišljenja.

Za portal ''Pink.rs '', oglasila se nekadašnja učesnica ''Elite 8'', Slađana Poršelina Lazić, koja je prokomentarisala novonastalu situaciju.

Foto: Pink.rs/TV Pink Printscreen/Pink.rs

Poršelina je istakla da nije iznenađena ovim dešavanjima, ističući da je Kačavenda sklona tome da ljudima s kojima je dobra, naprasno okrene leđa.

- Kačavenda nikome nije drugarica. Ona se šlihtala Staniji na početku, to je žena koja je najveći blam ove sezone. Generalno Kačavendu godtivim jako, ali ono što je ona pokazala je blam za jednu gospođu tih godina. Ono što se pokazalo je da moraju da prozivaju Staniju, da bi sebe uzdigli. Kačavenda čoporativno uvek napada neku osobu. Polizala bi sve ono što je Asminu izgovorila, samo da ima uz sebe ljude, koji napadaju Staniju. Izdaje svoje prijatelje. Ne kažem da nju neko nije izdao, ali je očigledno da samo gleda korist. Živi od stare slave i na račun prezimena njenog muža. Da nema toga, ni na mapi je ne bi bilo.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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