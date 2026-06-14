Posle raskida spakovao kofere i pobegao iz Mitrovice! Bruji region zbog razlaza Marka i Sanje, a evo gde je Stefanović (FOTO)

Kako su mediji preneli, bivši učesnici "Elite 8", Marko Stefanović i Sanja Grujić ponovo su raskinuli, a tim povodom se oglasio Marko koji je ova saznanja potvrdio, te je tako sada otkrio gde se nalazi posle raskida!

Nedavno je kao bomba u javnosti, po ko zna koji put, odjeknula vest o tome da su bivši učesnici "Elite 8", Sanja Grujić i Marko Stefanović nakon nekoliko godina stavili tačku na svoj ljubavni odnos, te se tako za domaće medije oglasio Stefanović, koji je ova šuškanja potvrdio.

- Istina je, kao što ste videli, blokirani smo i raskinuli smo. Ne bih mnogo pričao o tome, ali sad je definitivno kraj - rekao je Marko za Blic.

Po ovoj vesti, oči javnosti bile su uprte upravo u ovo dvoje bivših učesnika "Elite", te smo tako ispratili da je Stefanović, kako se nagađa na mrežama, spakovao kofere i napustio zajednički stan u Sremskoj Mitrovici, te je tako otišao u Leskovac, odakle je objavio priču na svom profilu na društvenoj mreži Instagram.

Sanja u svađi sa Markovom porodicom

Sanja Grujić svojevremeno je govorila o svom lošem odnosu sa Markovom porodicom. Sanja je prošle godine prokomentarisala izjave oca Marka Stefanovića.

- Odgovori mu nisu bili bazirani na činjenice nego na vezu sa mnom. On je rekao da su to izmišljiotine i da sam ja kriva, a Marko je pričao o svom detinjstvu. Markova mama je to potvrdila, tako da je to bila istina, a lopta je prebačena na mene i većina gledalaca ima mišljenje da sam ja kriva, kao da nisu čuli. Žao mi je jer su tad demantovali i rekli da sam ja krivac. Slike sa bazena su trebale da budu predstavljene kao fotografije sa mora i to je jedina slika. Sve je obrnutno, a Markova, kao i moja priča, je ista. Ljudi koji su bili u svađi sa Markom su koristili njegovu priču. Marko nije trebao da priča jer su koristili protiv njega i smatrali ga lažovom, a niko nije mislio da je povređen i da neke dobronamerne stvari shvati kao poniženje jer je bio ponižavan u detinjstvu. Kad si iskren ljudi traže krivca, u prevarantima heroje. Ko je zas**o bude okovan zlatom, ko je bičovan bi još i da ga kamenuju. Svako će da gleda očima kojim želim i da priča kako mu odgovara. Mislim da svako treba da drži privatan život za sebe inače će proći kao Marko - govorila je Sanja.

"Marku nije bitno da li me porodica prihvata"

- Markova mama je rekla da sam bila prihvaćena, ali je posle krivica prebačena na mene. Marku nije bitno da li me porodica prihvata, njemu je bitno da ima mene. Ako ne mogu da imaju blisku komunikaciju mogu da imaju normalan odnos, što bih ja i volela. Marko i ja smo Marko i ja, prihvatili su nas i kad smo pravili skandale, a posle ovoga nema potreba da nas prihvata neko ili ne jer imamo svoju budućnost i samostalni smo. Neću da prihvatam krivicu - pričala je Sanja, a onda progovorila o Markovom bratu:

Ne mogu oni da se ogreše o meni ili ja o njih, oni mogu samo o Marka i mislim da su se najviše ogrešili o njega. O meni nije mogla da se čuje ružna reč jer me ne poznaju. To sam rekla da i Milosava greši za Aleksandru jer ko će da te štiti ako ne roditelj svoje dete?

Autor: Nikola Žugić