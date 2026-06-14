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U JEDNOM DAHU NAPLJUVALE POLA BELE KUĆE! Milena se udružila sa Jovanom advokaticom, raspalile rafal po cimerima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Milena Kačavenda i Jovana advokatica sedele su ispod trema, te su stigle u veoma kratkom vremenskom intervalu da opljuju većinski deo učesnika ''Elite''.

Foto: TV Pink Printscreen

- On(Mića) tebe provocira, tebe ponižava i vređa - kazala je Jovana advokatica.

- Ma, on šalje učesnike s kojima je dobar da mene pljuju, jasno je to meni. A ova koja trenira jogu(Stanija) je rekla da bi šutirala dok se ne smiri. Zar to nije usklađenost duha i tela, osoba koja radi jogu? - upitala je Milena.

- Ne mogu to da razumem - kazala je Jovana advokatica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Isto tako, moj odnos sa Janjušem je bio aktuelniji od njegovog sa Vanjom, jer smo mi ipak stariji ljudi, ostavreni, razvedeni oboje - kazala je Kačavenda.

- Tako je, naravno - dodala je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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