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STANIJA DALA KORPU BIVŠEM DEČKU SANDRE AFRIKE! Fudbaler nije imao prođu, a kad čujete koji poznati muškarci su joj se udvarali, PAŠĆE VAM VILICA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Šok!

Stanija Dobrojević razgovarala je sa učesnicima ''Elite'' o njenim ljubavnim izborima.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kada si bila u nekoj ozbiljnoj vezi, da li ti se svideo neki drugi muškarac?

- Imala sam ozviljne veze samo. Ako su neke trajale, dva, tri meseca, ja njih zovem ''afere'', jer su propale - kazala je Stanija.

- Koja ti je bila prva veza? - upitao je Janjuš.

- Marko jedan iz srednje škole. Smuvali smo se kad sam imala sedamnaest, osamnaest godina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koliko ste bili zajedno? - upitao je Janjuš.

- Pet godina sam sa njim bila. Sa Lukom tri godine. Sa Šarenim šest godina. Rus i jasmo bili dve godine zajedno. Sa Filipom iz rijalitija godinu dana. Sa Markom Markovićem tri godine. Sa Asminom tri godine - kazala je Stanija.

- Ti si bila sa sano deset muškaraca u životu? - upitao je Filip.

- Koliko godina imam, mala mi je ''kilometraža'', Filipe. Bilo je tu tih kraćih, koje sam spomenula - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sa Kačarem koliko si bila? - upitao je Janjuš.

- Dva meseca - kazala je Stanija.

- Koji ti je najpoznatiji fudbaler s kojim si bila? - upitao je Janjuš.

- Pa on - kazala je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- A onaj drugi? - upitao je Janjuš.

- Ti misliš na onog drugog? Ne, on me je samo muvao - rekla je Stanija.

- Duško Tošić? - upitao je Dača.

- Ne. Mene je Karleuša blokirala jer sam imala neko pitanje postavljeno u ''Amidžiju'' vezano za njega - kazala je Stanija.

- A Volkov(Bivši dečko Sandre Afrike)? - upitao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nismo bili zajedno, samo me je muvao - kazala je Stanija.

- A Lola? - upitao je Janjuš.

- Muvali smo se samo. Povezivali su me i sa Ademom Ljajićem. Kad bih o košarkašima krenula da pričam ko mi se udvarao... - kazala je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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